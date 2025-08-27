ua en ru
Середа 27 серпня 2025 07:30
UA EN RU
Нові затори? У Києві частково закривають важливий проспект і змінюють рух автобусів Проспект Алішера Навої частково закривають для транспорту (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 27 серпня, у Києві частково обмежують рух транспорту проспектом Алішера Навої. Крім того, запроваджують зміни в русі автобусів на маршруті №44.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Де саме та як надовго обмежують рух транспорту

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що в середу, 27 серпня, рух транспорту частково обмежують проспектом Алішера Навої - на ділянці:

  • від вулиці Князя Романа Мстиславича;
  • до проспекту Алішера Навої, 16.

"У напрямку проспекту Воскресенського", - пояснили українцям.

Зазначається, що дорожники виконуватимуть поточний ремонт у період:

  • з 8:00 (зранку);
  • до 20:00 (ввечері).

Нові затори? У Києві частково закривають важливий проспект і змінюють рух автобусівЧасткове обмеження руху проспектом Алішера Навої (схема: kyivcity.gov.ua)

"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності", - додали у КМДА.

Варто зазначити, що проспект Алішера Навої розташований у Дніпровському районі столиці:

  • пролягає біля житлових масивів Воскресенка й Північно-Броварський;
  • простягається від вулиці Миропільської та вулиці Остафія Дашкевича до вулиці Райдужної.

Прилучаються до нього вулиці Князя Романа Мстиславича, Воскресенська, а також Воскресенський проспект.

Нові затори? У Києві частково закривають важливий проспект і змінюють рух автобусівПроспект Алішера Навої у Києві (карта: google.com/maps)

Як змінюється рух автобусів маршруту №44

Посилаючись на КП "Київпастранс", у КМДА повідомили також про внесення змін у рух автобусів на маршруті №44.

Уточнюється, що автобуси змінюють рух через дорожні роботи на проспекті Алішера Навої - з 8:00 до 20:00.

Так, у напрямку вулиці Милославської автобуси №44 курсуватимуть:

  • від житлового масиву "Березняки" до проспекту Алішера Навої - за власним маршрутом;
  • далі - вулиця Остафія Дашкевича - вулиця Чорних Запорожців - проспект Воскресенський;
  • далі - за власним маршрутом до вулиці Милославської.

При цьому у зворотному напрямку пасажири їздитимуть без змін.

Нові затори? У Києві частково закривають важливий проспект і змінюють рух автобусівТимчасові зміни у маршруті автобусів №44 (схема: kyivcity.gov.ua)

"У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати зміни під час планування маршруту", - підсумували у КМДА.

Нагадаємо, раніше рух транспорту в Києві частково обмежили до кінця місяця на Столичному шосе. Було також частково перекрито важливу розв'язку столиці - Солом'янську площу.

Крім того, в Києві частково обмежили рух популярним шляхопроводом на перетині вулиць Михайла Бойчука та Саперно-Слобідської. Там їздити відповідно до запроваджених змін водіям і пасажирам доведеться до кінця року.

Читайте також про перекриття руху на проспекті Європейського Союзу столиці через будівництво метро на Виноградар і як довго будуть діяти обмеження для транспорту та пішоходів.

