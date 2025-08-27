ua en ru
Ср, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Новые пробки? В Киеве частично закрывают важный проспект и меняют движение автобусов

Среда 27 августа 2025 07:30
UA EN RU
Новые пробки? В Киеве частично закрывают важный проспект и меняют движение автобусов Проспект Алишера Навои частично закрывают для транспорта (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 27 августа, в Киеве частично ограничивают движение транспорта по проспекту Алишера Навои. Кроме того, вводят изменения в движении автобусов на маршруте №44.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Где именно и как надолго ограничивают движение транспорта

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что в среду, 27 августа, движение транспорта частично ограничивают по проспекту Алишера Навои - на участке:

  • от улицы Князя Романа Мстиславича;
  • до проспекта Алишера Навои, 16.

"В направлении проспекта Воскресенского", - объяснили украинцам.

Отмечается, что дорожники будут выполнять текущий ремонт в период:

  • с 8:00 (утром);
  • до 20:00 (вечером).

Новые пробки? В Киеве частично закрывают важный проспект и меняют движение автобусовЧастичное ограничение движения по проспекту Алишера Навои (схема: kyivcity.gov.ua)

"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства", - добавили в КГГА.

Стоит отметить, что проспект Алишера Навои расположен в Днепровском районе столицы:

  • пролегает возле жилых массивов Воскресенка и Северо-Броварской;
  • простирается от улицы Миропольской и улицы Остафия Дашкевича до улицы Радужной.

Примыкают к нему улицы Князя Романа Мстиславича, Воскресенская, а также Воскресенский проспект.

Новые пробки? В Киеве частично закрывают важный проспект и меняют движение автобусовПроспект Алишера Навои в Киеве (карта: google.com/maps)

Как меняется движение автобусов маршрута №44

Ссылаясь на КП "Киевпастранс", в КГГА сообщили также о внесении изменений в движение автобусов на маршруте №44.

Уточняется, что автобусы меняют движение из-за дорожных работ на проспекте Алишера Навои - с 8:00 до 20:00.

Так, в направлении улицы Милославской автобусы №44 будут курсировать:

  • от жилого массива "Березняки" до проспекта Алишера Навои - по собственному маршруту;
  • далее - улица Остафия Дашкевича - улица Черных Запорожцев - проспект Воскресенский;
  • далее - по собственному маршруту до улицы Милославской.

При этом в обратном направлении пассажиры будут ездить без изменений.

Новые пробки? В Киеве частично закрывают важный проспект и меняют движение автобусовВременные изменения в маршруте автобусов №44 (схема: kyivcity.gov.ua)

"В коммунальном предприятии приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать изменения при планировании маршрута", - подытожили в КГГА.

Напомним, ранее движение транспорта в Киеве частично ограничили до конца месяца на Столичном шоссе. Была также частично перекрыта важная развязка столицы - Соломенская площадь.

Кроме того, в Киеве частично ограничили движение по популярному путепроводу на пересечении улиц Михаила Бойчука и Саперно-Слободской. Там ездить в соответствии с введенными изменениями водителям и пассажирам придется до конца года.

Читайте также о перекрытии движения на проспекте Европейского Союза столицы из-за строительства метро на Виноградарь и как долго будут действовать ограничения для транспорта и пешеходов.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА Киев Ограничение движения Автомобильное движение Советы водителям Автобусы Пассажиры
Новости
Зеленский назвал первые страны, с которыми Украина введет множественное гражданство
Зеленский назвал первые страны, с которыми Украина введет множественное гражданство
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы