Нові винагороди "зимовим" олімпійцям: хто з українців отримає 150 тисяч і за що саме

Кого саме вирішили нагородити премією

Ввечері 6 травня громадянам розповіли, що уряд підтримав заохочення декого з українських спортсменів і тренерів, які брали участь у цьогорічних зимових Олімпійських іграх.

Йдеться про схвалення постанови "Деякі питання заохочення спортсменів та їх тренерів за результатами XXV зимових Олімпійських ігор" (розробленої Мінмолодьспортом).

Українцям пояснили, що таке рішення спрямоване на "відзначення спортсменів і тренерів за гідні результати", продемонстровані на Олімпіаді, яка проходила з 6 по 22 лютого 2026 року в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо (Італійська Республіка).

Постанова передбачає встановлення одноразових винагород:

спортсменам, які посіли шості місця - у розмірі 150 тисяч гривень кожному;

- у розмірі 150 тисяч гривень кожному; їхнім тренерам - у розмірі 50% загальної суми винагород, отриманих усіма спортсменами у виді програми.

Чим важливе це рішення для атлетів та України

У міністерстві повідомили, що реалізація такого рішення повинна сприяти:

підвищенню мотивації спортсменів і тренерів;

зміцненню системи підготовки національних збірних команд;

одальшому розвитку зимових видів спорту в Україні;

підвищенню авторитету держави на міжнародній спортивній арені.

"Попри складні умови підготовки (недостатня кількість спортивних баз із відповідними спорудами для зимових видів спорту, обладнанням та інвентарем, та знищенням частини спортивної інфраструктури на сході України), українські атлети продемонстрували конкурентоспроможність на міжнародному рівні", - констатували у відомстві.

Громадянам нагадали, що Україну на Олімпіаді-2026 представляли 46 спортсменів, дев'ятеро з яких посіли шості місця.

"Що є вагомим результатом у змаганнях за участю провідних спортсменів світу", - уточнили у Мінмолодьспорту.

Наголошується, що в умовах складної підготовки спортсмени України:

гідно представили державу на XXV зимових Олімпійських іграх;

продемонстрували здатність конкурувати з провідними спортивними державами світу.

"Українські спортсмени не здобули медалей, проте вісім разів фінішували у першій десятці", - додали у міністерстві.

Які виступи українців стали найбільш успішними

Насамкінець у Мінмолодьспорту нагадали, що найуспішнішим на зимовій Олімпіаді-2026 став виступ національної збірної команди з санного спорту.

"Українські санкарі здобули 10 ліцензій, що перевищує показник ОІ-2022 та є історичним результатом для незалежної України", - наголосили у відомстві.

Уточнюється, що завдяки наявності ліцензій у всіх дисциплінах команда забезпечила участь у змішаній командній естафеті.

Там українські спортсмени посіли шосте місце - найкращий результат у цій дисципліні в історії України (Юліанна Туницька, Ігор Гой, Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох, Олена Стецків).

Крім того, шосте місце посіла дебютна команда - у складі Ангеліни Брикіної, Олександра Окіпнюка та Дмитра Котовського - у фристайлі (лижній акробатиці).

"Участь дебютантів ОІ-2026 також показала перспективу для подальшого розвитку видів спорту, підкреслюючи необхідність поетапного набуття змагального досвіду та оптимізації підготовки молодих спортсменів", - підсумували у міністерстві.