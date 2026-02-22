ua en ru
Фінальні акорди Олімпіади-2026: як Україна попрощалася з Іграми на видовищній церемонії закриття

Неділя 22 лютого 2026 23:29
Фінальні акорди Олімпіади-2026: як Україна попрощалася з Іграми на видовищній церемонії закриття Дмитро Котовський та Ангеліна Брикіна с прапором України (фото: НОК України)
Автор: Андрій Костенко

Зимові Олімпійські ігри-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо офіційно завершилися церемонією закриття. Шоу відбулося увечері 22 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію заходу.

"Краса в дії" на античній арені

Церемонія закриття відбулася не в одній із столиці Ігор, а в унікальних декораціях – на знаменитій "Арені ді Верона" – давньоримському амфітеатрі, побудованому ще у 30 році нашої ери.

Художній керівник шоу Альфредо Аккатіно назвав концепцію вечора "Краса в дії". За задумом організаторів, подія мала стати гімном італійському духу, де антична архітектура поєдналася з надсучасними світловими технологіями. Шоу символізувало нерозривний зв'язок між історією людства та невичерпною творчою енергією спорту.

Українці на церемонії

Почесне право нести синьо-жовтий прапор на параді атлетів отримали представники лижної акробатики – Ангеліна Брикіна та Дмитро Котовський.

Фристайлісти – одні з небагатьох представників збірної України, які залишалися в олімпійському селищі до останнього дня. Адже їхня фінальна дисципліна відбулася лише напередодні, 21 лютого.

Для України Олімпіада-2026 завершилася з неоднозначними результатами. Нашій збірній не вдалося здобути жодної нагороди, що сталося втретє в історії наших виступів на зимових Іграх (після Солт-Лейк-Сіті-2002 та Ванкувера-2010).

Проте найбільшим потрясінням стала ганебна дискваліфікація скелетоніста Владислава Гераскевича. Політично забарвлене рішення про відсторонення українця стало черговим болючим ударом по репутації самого МОК, який у прагненні дотримуватися сумнівної "нейтральності" вдався до санкцій проти атлета за його громадянську позицію. Конфлікт Гераскевича з комітетом став однією з найбільш обговорюваних тем за лаштунками Ігор.

Передача естафети Французьким Альпам

Кульмінацією вечора став офіційний протокол передачі олімпійських повноважень. Мери Мілана та Кортіни-д'Ампеццо – Джузеппе Сала та Джанлука Лоренці – повернули прапор, який через очільницю МОК Кірсті Ковентрі перейшов до мера Ніцци Крістіана Естрозі.

Цей жест ознаменував початок чотирирічного шляху до зимової Олімпіади-2030, яку приймуть Французькі Альпи. Після передачі прапора вогонь Мілана-2026 було офіційно погашено.

