Норвегія переписала історію зимових Ігор: фінальний медальний залік Олімпіади-2026

В Італії завершилося головне спортивне свято чотириріччя – зимові Олімпійські ігри 2026 року. Протягом 16 днів у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо атлети зі всього світу виборювали нагороди, а фінальний залік зафіксував абсолютне домінування однієї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумкову таблицю медалей ОІ-2026 .

Абсолютні рекорди Норвегії

Збірна Норвегії вкотре підтвердила статус головної сили в зимових видах спорту, впевнено вигравши загальнокомандний залік. Скандинави не просто посіли перше місце, а й встановили новий історичний орієнтир – 18 золотих медалей.

Це найкращий результат за всю історію проведення зимових Олімпіад (попередній рекорд також належав норвежцям – 16 "золотих" у Пекіні-2022).

Загалом у скарбничці Норвегії 41 нагорода: 18 золотих, 12 срібних та 11 бронзових. І це також новий найкращий результат в історії білих Ігор.

Вічне досягнення в історичному контексті

Норвегія впевнено лідирує і в історичному заліку. Тріумф 2026 року – 11-та загальна перемога "вікінгів" на зимових Олімпіадах.

Представники цієї країни виграли командний залік ще на першому зимовому форумі – у 1924 році. Вони ж перемагають вже на четвертих Іграх поспіль.

Цей рекорд Норвегії можна вважати вічним, оскільки найближчий переслідувач – СРСР (7 перемог на зимових Олімпіадах) – вже давно самоліквідувався. А далі йде Німеччина, у якої лише три подібних тріумфи.

Йоганнес Клебо та його золота колекція (фото: instagram.com/johanneshk)

Феномен Йоганнеса Клебо

Головною зіркою Ігор у Мілані став легендарний лижник Йоганнес Клебо. Норвежець продемонстрував неймовірний результат, перемігши у всіх дисциплінах, де брав участь. На рахунку Клебо – шість золотих медалей цієї Олімпіади.

Завдяки цьому успіху Йоганнес став найтетулованішим спортсменом в історії зимових Ігор, маючи у своєму активі сумарно 11 золотих нагород за кар'єру.

Підсумковий медальний залік

Окрім лідера, високі результати продемонстрували збірні США та Нідерландів. Господарі турніру, італійці, завоювали рекордну для себе кількість нагород, але цього вистачило лише для четвертого місця: вони поступились нідерландській команді за кількістю "срібла". У надщільній боротьбі місце у топ-5 виборола збірна Німеччини.

Загалом 29 збірних здобули медалі Олімпійських ігор-2026, з них 20 команд завершили змагання, маючи золоті нагороди.

Топ-10 медального заліку:

Норвегія – 18 "золота" + 12 "срібла" + 11 "бронзи" = 41 медаль США – 12 + 12 + 9 = 33 Нідерланди – 10 + 7 + 3 = 20 Італія – 10 + 6 + 14 = 30 Німеччина – 8 + 10 + 8 = 26 Франція – 8 + 9 + 6 = 23 Швеція – 8 + 6 + 4 = 18 Швейцарія – 6 + 9 + 8 = 23 Австрія – 5 + 8 + 5 = 18 Японія – 5 + 7 + 12 = 24

Безмедальні Ігри України

Для української команди нинішні Ігри завершилися без здобутих нагород. Честь синьо-жовтого прапора захищали 46 спортсменів в 11 видах спорту, проте піднятися на п'єдестал нашим атлетам не вдалося.

Це втретє в історії України, коли збірна повертається із зимової Олімпіади без медалей. Подібні результати були зафіксовані у 2002 році в Солт-Лейк-Сіті та у 2010-му у Ванкувері. Найкращими досягненнями українців у Італії стали місця в топ-10 у фристайлі, біатлоні та санному спорті.