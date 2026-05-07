Новые вознаграждения "зимним" олимпийцам: кто из украинцев получит 150 тысяч и за что именно

Кого именно решили наградить премией

Вечером 6 мая гражданам рассказали, что правительство поддержало поощрение некоторых украинских спортсменов и тренеров, которые принимали участие в нынешних зимних Олимпийских играх.

Речь идет о принятии постановления "Некоторые вопросы поощрения спортсменов и их тренеров по результатам XXV зимних Олимпийских игр" (разработанного Минмолодежьспортом).

Украинцам объяснили, что такое решение направлено на "награждение спортсменов и тренеров за достойные результаты", продемонстрированные на Олимпиаде, которая проходила с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Итальянская Республика).

Постановление предусматривает установление единовременных вознаграждений:

спортсменам, занявшим шестые места - в размере 150 тысяч гривен каждому;

- в размере 150 тысяч гривен каждому; их тренерам - в размере 50% общей суммы вознаграждений, полученных всеми спортсменами в виде программы.

Чем важно это решение для атлетов и Украины

В министерстве сообщили, что реализация такого решения должна способствовать:

повышению мотивации спортсменов и тренеров;

укреплению системы подготовки национальных сборных команд;

дальнейшему развитию зимних видов спорта в Украине;

повышению авторитета государства на международной спортивной арене.

"Несмотря на сложные условия подготовки (недостаточное количество спортивных баз с соответствующими сооружениями для зимних видов спорта, оборудованием и инвентарем, и уничтожением части спортивной инфраструктуры на востоке Украины), украинские атлеты продемонстрировали конкурентоспособность на международном уровне", - констатировали в ведомстве.

Гражданам напомнили, что Украину на Олимпиаде-2026 представляли 46 спортсменов, девять из которых заняли шестые места.

"Что является весомым результатом в соревнованиях с участием ведущих спортсменов мира", - уточнили в Минмолодежьспорта.

Отмечается, что в условиях сложной подготовки спортсмены Украины:

достойно представили государство на XXV зимних Олимпийских играх;

продемонстрировали способность конкурировать с ведущими спортивными государствами мира.

"Украинские спортсмены не получили медалей, однако восемь раз финишировали в первой десятке", - добавили в министерстве.

Какие выступления украинцев стали самыми успешными

В завершение в Минмолодьспорта напомнили, что самым успешным на зимней Олимпиаде-2026 стало выступление национальной сборной команды по санному спорту.

"Украинские саночники получили 10 лицензий, что превышает показатель ОИ-2022 и является историческим результатом для независимой Украины", - подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что благодаря наличию лицензий во всех дисциплинах команда обеспечила участие в смешанной командной эстафете.

Там украинские спортсмены заняли шестое место - лучший результат в этой дисциплине в истории Украины (Юлианна Туницкая, Игорь Гой, Назарий Качмар, Андрей Мандзий, Александра Мох, Елена Стецкив).

Кроме того, шестое место заняла дебютная команда - в составе Ангелины Брыкиной, Александра Окипнюка и Дмитрия Котовского- во фристайле (лыжной акробатике).

"Участие дебютантов ОИ-2026 также показало перспективу для дальнейшего развития видов спорта, подчеркивая необходимость поэтапного приобретения соревновательного опыта и оптимизации подготовки молодых спортсменов", - подытожили в министерстве.