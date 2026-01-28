Нові вимоги і строки: як зміниться вступ до коледжів у 2026 році

Міністерство освіти і науки оприлюднило проект Порядку прийому до закладів фахової передвищої освіти у 2026 році. Документ винесли на громадське обговорення, яке триватиме до 2 лютого, і він містить низку новацій для вступників після 9 та 11 класів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на " Освіта.юа ".

Хто може вступати

У МОН наголошують: ідеться саме про проект документа, тож окремі положення ще можуть бути скориговані після його остаточного затвердження.

Для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра прийматимуть вступників після 9 і 11 класів, а також осіб, які вже мають інший освітній ступінь і планують здобути нову спеціальність.

Випускники 9 класів вступатимуть на денну або дуальну форму навчання з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти професійного спрямування. Натомість вступники після 11 класу зараховуватимуться на перший курс за скороченим строком навчання.

Друга освіта й обмеження

Проект Порядку дозволяє здобувати фахову передвищу освіту за іншою спеціальністю на основі диплома молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра. Також це стосується осіб, які вже навчаються у коледжі або виші не менше одного року та виконали індивідуальний навчальний план.

Водночас передбачені й обмеження. Зокрема, не допускається одночасне навчання за двома або більше освітньо-професійними програмами денної чи дуальної форми. Також не можна здобувати кілька спеціальностей за кошти державного або місцевого бюджету.

Умови вступу

Вступ до коледжів у 2026 році відбуватиметься за результатами співбесіди, творчого або фізичного конкурсу, а також на основі мотиваційних листів.

Замість співбесіди вступник зможе подати результати НМТ 2023-2026 років. У такому разі конкурсний бал визначатиметься як середній бал двох предметів НМТ на вибір вступника або середній бал усіх предметів із підвищенням на 25%, але не вище 200 балів.

Для учасників міжнародних олімпіад та членів національних збірних команд України передбачено автоматичне зарахування оцінки 200 балів.

Скільки заяв можна подати

Вступники зможуть подати загалом до 15 заяв: не більше п’яти - на бюджетні місця і до десяти - на контрактну форму навчання.

Подання заяв відбуватиметься через електронні кабінети в ЄДЕБО. Заклади освіти зобов’язані створити консультаційні центри, де абітурієнтам допомагатимуть із реєстрацією та поданням документів.

Вступ після 9 класу: строки

Для випускників 9 класів реєстрація електронних кабінетів стартує 25 червня і триватиме до 20 жовтня. Подання заяв - з 1 до 14 липня.

Співбесіди та творчі конкурси проводитимуть із 15 по 23 липня. Рейтингові списки оприлюднять до 27 липня, а зарахування на бюджет відбудеться не пізніше 4 серпня.

Вступ після 11 класу: строки

Реєстрація електронних кабінетів для вступників після 11 класу розпочнеться 1 липня. Подання заяв триватиме з 6 липня до 27 липня - для вступників зі співбесідою або творчим конкурсом, і до 2 серпня - для тих, хто вступає лише за результатами НМТ.

Зарахування на бюджетні місця заплановане до 19 серпня, на контракт - до 30 серпня.

Додатковий набір

Коледжі матимуть право проводити додатковий набір студентів на контрактну форму навчання. Кількість таких сесій не перевищуватиме двох, а завершити додаткове зарахування мають не пізніше 20 жовтня.