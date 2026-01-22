МОН оновлює правила вступу до вишів: кому доведеться набрати не менше 150 балів

У 2026 році мінімальний конкурсний бал для вступу до закладів вищої освіти визначатимуть самі університети у своїх Правилах прийому. Виняток становитиме низка спеціальностей, для яких діятимуть фіксовані вимоги.

Як рахуватимуть конкурсний бал

Конкурсний бал вступника розраховуватимуть шляхом переведення тестових балів, отриманих за кожен предметний тест НМТ, у рейтинговий бал за 200-бальною шкалою.

Для кожної спеціальності Міністерство освіти і науки встановило вагові коефіцієнти для тестових предметів, які впливатимуть на підсумковий конкурсний бал.

Для яких спеціальностей діятиме поріг у 150 балів

Мінімальний конкурсний бал не нижче 150 для вступу як на бюджет, так і на контракт встановлено для таких спеціальностей:

C1 "Економіка та міжнародні економічні відносини";

C3 "Міжнародні відносини";

D4 "Публічне управління та адміністрування";

D8 "Право";

D9 "Міжнародне право";

I1 "Стоматологія";

I2 "Медицина";

I3 "Педіатрія";

I4 "Медична психологія";

I8 "Фармація".

Мінімальний бал для інших абітурієнтів

Для всіх інших спеціальностей конкурсний бал для вступу на бюджет на основі повної загальної середньої освіти не може бути меншим за 130 балів.

Водночас конкретні вимоги до мінімального конкурсного балу університети зможуть самостійно встановлювати у своїх Правилах прийому, якщо спеціальність не входить до переліку винятків.