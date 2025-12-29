ua en ru
МОН змінює правила вступу: скільки заяв зможуть подавати абітурієнти у 2026 році

Понеділок 29 грудня 2025 14:16
UA EN RU
МОН змінює правила вступу: скільки заяв зможуть подавати абітурієнти у 2026 році МОН планує обмежити кількість вступних заяв до 12 штук (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У наступній вступній кампанії українські абітурієнти зможуть подавати до 12 заяв на вступ до закладів вищої освіти. Раніше дозволялось до 15 заяв. Відповідну новацію містить проект Порядку прийому до закладів вищої освіти на 2026 рік.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".

Як розподіляються заяви на бюджет і контракт

З 12 можливих заяв до 5 можна подати для вступу на бюджетну форму навчання. Інші 7 заяв будуть доступні для вступу на контракт протягом усієї кампанії.

Пріоритетність заяв: що потрібно знати

Під час основного періоду вступу кожній заяві потрібно присвоїти пріоритетність від 1 до 12. 1 - найвищий пріоритет, 12 - найнижчий (якщо всі 12 заяв подані).

Важливо: присвоєний пріоритет змінити неможливо.

Обмеження під час додаткового періоду

Якщо всі 12 заяв будуть подані під час основного періоду, абітурієнт не зможе подавати заяви на контракт у додатковий період, який триватиме до 15 жовтня 2026 року.

На що звернути увагу

Всі заяви з пріоритетністю братимуть участь в адресному розміщенні за джерелом фінансування - на бюджет або контракт. Це означає, що правильне визначення пріоритетів може вплинути на шанси абітурієнта потрапити на бажану спеціальність.

Це не єдина зміна

МОН також пропонує підвищити роль творчого конкурсу для вступників на мистецькі спеціальності. Згідно з проектом Порядку прийому-2026, ваговий коефіцієнт творчого конкурсу планують збільшити до 0,7 замість 0,6.

Натомість для балів НМТ з чотирьох предметів для музичних, перформативних, образотворчих та декоративних спеціальностей пропонують зменшити коефіцієнти.

Читайте також про те, що Міністерство освіти і науки планує у 2026 році розширити перелік єдиних фахових вступних випробувань (ЄФВВ) для вступу до магістратури. Відповідну норму передбачено у проекті Порядку прийому до закладів вищої освіти, який винесено на громадське обговорення.

Раніше ми розповідали про запровадження "зимового вступу" - нульового курсу перед вступом до університету. Це кількамісячна підготовка до НМТ та адаптація до навчання у виші, передбачена для майбутніх вступників на бакалаврат, зокрема тих, хто мав перерви в освіті через війну. Перший набір планують розпочати взимку 2026 року.

