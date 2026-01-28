Новые требования и сроки: как изменится поступление в колледжи в 2026 году

Министерство образования и науки обнародовало проект Порядка приема в учреждения профессионального предвысшего образования в 2026 году. Документ вынесли на общественное обсуждение, которое продлится до 2 февраля, и он содержит ряд новаций для поступающих после 9 и 11 классов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа ".

Кто может поступать

В МОН подчеркивают: речь идет именно о проекте документа, поэтому отдельные положения еще могут быть скорректированы после его окончательного утверждения.

Для получения степени профессионального младшего бакалавра будут принимать поступающих после 9 и 11 классов, а также лиц, которые уже имеют другую образовательную степень и планируют получить новую специальность.

Выпускники 9 классов будут поступать на дневную или дуальную форму обучения с одновременным получением полного общего среднего образования профессионального направления. Зато поступающие после 11 класса будут зачисляться на первый курс по сокращенному сроку обучения.

Второе образование и ограничения

Проект Порядка позволяет получать профессиональное предвысшее образование по другой специальности на основе диплома младшего бакалавра, бакалавра или магистра. Также это касается лиц, которые уже учатся в колледже или вузе не менее одного года и выполнили индивидуальный учебный план.

В то же время предусмотрены и ограничения. В частности, не допускается одновременное обучение по двум или более образовательно-профессиональным программам дневной или дуальной формы. Также нельзя получать несколько специальностей за средства государственного или местного бюджета.

Условия поступления

Поступление в колледжи в 2026 году будет происходить по результатам собеседования, творческого или физического конкурса, а также на основе мотивационных писем.

Вместо собеседования поступающий сможет подать результаты НМТ 2023-2026 годов. В таком случае конкурсный балл будет определяться как средний балл двух предметов НМТ на выбор абитуриента или средний балл всех предметов с повышением на 25%, но не выше 200 баллов.

Для участников международных олимпиад и членов национальных сборных команд Украины предусмотрено автоматическое зачисление оценки 200 баллов.

Сколько заявлений можно подать

Поступающие смогут подать всего до 15 заявлений: не более пяти - на бюджетные места и до десяти - на контрактную форму обучения.

Подача заявлений будет происходить через электронные кабинеты в ЕГЭБО. Учебные заведения обязаны создать консультационные центры, где абитуриентам будут помогать с регистрацией и подачей документов.

Поступление после 9 класса: сроки

Для выпускников 9 классов регистрация электронных кабинетов стартует 25 июня и продлится до 20 октября. Подача заявлений - с 1 по 14 июля.

Собеседования и творческие конкурсы будут проводить с 15 по 23 июля. Рейтинговые списки обнародуют до 27 июля, а зачисление на бюджет состоится не позднее 4 августа.

Поступление после 11 класса: сроки

Регистрация электронных кабинетов для поступающих после 11 класса начнется 1 июля. Подача заявлений продлится с 6 июля до 27 июля - для поступающих с собеседованием или творческим конкурсом, и до 2 августа - для тех, кто поступает только по результатам НМТ.

Зачисление на бюджетные места запланировано до 19 августа, на контракт - до 30 августа.

Дополнительный набор

Колледжи имеют право проводить дополнительный набор студентов на контрактную форму обучения. Количество таких сессий не будет превышать двух, а завершить дополнительное зачисление должны не позднее 20 октября.