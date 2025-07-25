Нові системи ППО для України вже на підході, - Сирський

"Ми також обговорили план США та НАТО щодо отримання нами систем ППО, оплачених Європою, для захисту нашої землі та порятунку життів цивільного населення", - розповів Сирський.

Він висловив вдячність президенту США Дональду Трампу та генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за швидке постачання цих систем.

"Вони вже на підході!" - зазначив головнокомандувач ЗСУ.