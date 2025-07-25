Нові системи ППО для України вже на підході, - Сирський

Системи протиповітряної оборони для України, оплачені Європою в рамках плану США та НАТО, вже на підході.
Як передає РБК-Україна, про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив після розмови з верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі, генералом ВПС США Алексусом Гринкевичем.
"Ми також обговорили план США та НАТО щодо отримання нами систем ППО, оплачених Європою, для захисту нашої землі та порятунку життів цивільного населення", - розповів Сирський.
Він висловив вдячність президенту США Дональду Трампу та генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за швидке постачання цих систем.
"Вони вже на підході!" - зазначив головнокомандувач ЗСУ.
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп анонсував передачу Україні систем ППО Patriot коштом союзників по НАТО. Він заявив, що Київ отримає 17 комплексів.
Окрім того, на зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" учасники пообіцяли Києву допомогу в посиленні ППО.
Так, міністр оборони Німеччини повідомив, що його країна готова передати два комплекси Patriot. Однак відразу попередив, що це можливо лише за умови їхньої швидкої заміни.
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс також оголосив, що його країна готова зробити істотний внесок у передачу Україні американських систем.
Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Берлін і Норвегія зроблять для ППО України "важливий внесок".
Водночас у Німеччині заявили, що оборонні системи Patriot, про які говорив президент США Дональд Трамп, не надійдуть до України раніше весни 2026 року.
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