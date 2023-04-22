Посол Китаю у Франції поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік

Сьогодні, 22 квітня, китайський посол заявив, що колишні радянські республіки нібито не мають статусу в міжнародному праві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LCI .

В ефірі французького телеканалу Шайе заявив, що колишні радянські республіки, якою також вважається Україна, "не мають ефективного статусу в міжнародному праві".

"У міжнародному праві країни колишнього Радянського союзу не мають чинного статусу, оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни", - сказав він.

За словами експерта із Китаю паризького мозкового центру Foundation for Strategic Research Антуана Бондаза, китайський посол заперечує саме існування таких країн, як Україна, Литва, Естонія та Казахстан.

Також на запитання, чи вважає Шайе Крим приналежним Україні, посол сказав, що "це залежить від того, як ви сприймаєте проблему", додавши, що це не так просто.

Він також сказав, що Крим був "російським спочатку", не уточнивши, що він мав на увазі під початком.

Нагадаємо, днями у Китаї відповіли США щодо "безмежної" дружби з РФ.

Нещодавно посол Китаю в ЄС назвав "безмежну" дружбу Пекіна та Москви риторичним прийомом. Він запевнив, що Китай не підтримує війну РФ проти України.

При цьому лідер Китаю Сі Цзіньпін досі публічно не засудив російське вторгнення. У США вважають, що Китай хоче всидіти на двох стільцях, пропонуючи мирний план Україні та співпрацюючи з РФ.

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