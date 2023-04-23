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Російських журналістів не пустили до США. Лавров пригрозив, що "не забуде, не пробачить"

Новость на русском →
Неділя 23 квітня 2023 16:51
Російських журналістів не пустили до США. Лавров пригрозив, що "не забуде, не пробачить" Фото: МЗС РФ Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати не дали російським журналістам візи для супроводження глави МЗС РФ Сергія Лаврова на Генеральну асамблею ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Своєю чергою Лавров в аеропорту перед вильотом до Нью-Йорка відреагував на рішення влади США і наголосив, що він цього не забуде.

"І найголовніше, будьте впевнені, не забудемо, не пробачимо", - заявив він.

При цьому він звинуватив США в боягузтві і дурості через рішення не видавати візи російським журналістам.

При цьому дипломатичне джерело "РИА новости" пригрозило, що ставлення до американських журналістів у Росії буде таким самим, як у США до російських після історії з невидачею віз для роботи в ООН.

"Американські журналісти відчуватимуть на собі весь дискомфорт, незручність і аналогічне ставлення", - заявило джерело, згадавши незаконно заарештованого у РФ журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.

Нагадаємо, що Україна розраховує, що Генасамблея ООН розгляне резолюцію щодо трибуналу над РФ у квітні.

Раніше глава держави Володимир Зеленський закликав Генасамблею ООН ухвалити проект української резолюції про створення спецтрибуналу з агресії проти України.

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Лавров Російська Федерація Сполучені Штати Америки
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