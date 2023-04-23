Російських журналістів не пустили до США. Лавров пригрозив, що "не забуде, не пробачить"
Сполучені Штати не дали російським журналістам візи для супроводження глави МЗС РФ Сергія Лаврова на Генеральну асамблею ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Своєю чергою Лавров в аеропорту перед вильотом до Нью-Йорка відреагував на рішення влади США і наголосив, що він цього не забуде.
"І найголовніше, будьте впевнені, не забудемо, не пробачимо", - заявив він.
При цьому він звинуватив США в боягузтві і дурості через рішення не видавати візи російським журналістам.
При цьому дипломатичне джерело "РИА новости" пригрозило, що ставлення до американських журналістів у Росії буде таким самим, як у США до російських після історії з невидачею віз для роботи в ООН.
"Американські журналісти відчуватимуть на собі весь дискомфорт, незручність і аналогічне ставлення", - заявило джерело, згадавши незаконно заарештованого у РФ журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.
Нагадаємо, що Україна розраховує, що Генасамблея ООН розгляне резолюцію щодо трибуналу над РФ у квітні.
Раніше глава держави Володимир Зеленський закликав Генасамблею ООН ухвалити проект української резолюції про створення спецтрибуналу з агресії проти України.
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