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У Латвії вимагають від Китая пояснень після скандальної заяви посла

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Латвія, Субота 22 квітня 2023 19:11
У Латвії вимагають від Китая пояснень після скандальної заяви посла Фото: міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгарс Рінкевичс (facebook.com edgars rinkevics)
Автор: Каріна Левицька

Латвія вважає, що заяви китайського посла у Франції Лу Шайе щодо суверенітету колишніх радянських республік абсолютно неприйнятні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Латвійської Республіки Едгарса Рінкевичса.

"Зауваження посла Китаю у Франції щодо міжнародного права та суверенітету націй абсолютно неприйнятні", - заявив Рінкевичс.

До того ж наразі Латвія очікує від китайської сторони пояснень і повного спростування цієї заяви.

Нагадаємо, китайський посол в Франції Лу Шайе заявив, що пострадянські республіки нібито не мають статусу у міжнародному праві.

Після цього МЗС Естонії викликало посла Китаю на килим і заявило, що такі висловлювання викликають нерозуміння.

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