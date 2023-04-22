У Латвії вимагають від Китая пояснень після скандальної заяви посла
Латвія вважає, що заяви китайського посла у Франції Лу Шайе щодо суверенітету колишніх радянських республік абсолютно неприйнятні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Латвійської Республіки Едгарса Рінкевичса.
"Зауваження посла Китаю у Франції щодо міжнародного права та суверенітету націй абсолютно неприйнятні", - заявив Рінкевичс.
До того ж наразі Латвія очікує від китайської сторони пояснень і повного спростування цієї заяви.
Нагадаємо, китайський посол в Франції Лу Шайе заявив, що пострадянські республіки нібито не мають статусу у міжнародному праві.
Після цього МЗС Естонії викликало посла Китаю на килим і заявило, що такі висловлювання викликають нерозуміння.
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