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Проблеми з географію? Посол України розкритикував скандальну заяву китайського колеги

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Субота 22 квітня 2023 16:54
Проблеми з географію? Посол України розкритикував скандальну заяву китайського колеги Фото: Вадим Омельченко, посол України в Франції (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Китайський посол у Франції оскандалився своєю заявою щодо колишніх радянських республік. Або ж він не знає географії, або ж його позиція йде всупереч позиції Пекіну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт посла України в Франції Вадима Омельченка.

"Або є очевидні проблеми з географією, або такі заяви суперечать позиції Пекіна "щодо зусиль по відновленню миру в Україні на основі міжнародного права, цілей і принципів Статуту ООН". Тестове питання "Чий Крим?", як завжди, показове. Наступного разу добре було б спитати "Чий Владивосток?". Радянської імперії більше не існує. Історія рухається далі"", - пише посол.

Заява посла Китаю у Франції

В ефірі французького телеканалу китайський посол Лу Шає заявив, що колишні радянські республіки нібито "не мають ефективного статусу в міжнародному праві".

"У міжнародному праві країни колишнього Радянського союзу не мають чинного статусу, оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни", - заявив посол.

Відповідаючи на питання, чи є Крим приналежним Україні, посол без жодних подробиць відповів, що півострів був "російським спочатку".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що після заяви китайського дипломата, Естонія викликала на килим посла Китаю.

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