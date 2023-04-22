Проблеми з географію? Посол України розкритикував скандальну заяву китайського колеги

Китайський посол у Франції оскандалився своєю заявою щодо колишніх радянських республік. Або ж він не знає географії, або ж його позиція йде всупереч позиції Пекіну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт посла України в Франції Вадима Омельченка.

"Або є очевидні проблеми з географією, або такі заяви суперечать позиції Пекіна "щодо зусиль по відновленню миру в Україні на основі міжнародного права, цілей і принципів Статуту ООН". Тестове питання "Чий Крим?", як завжди, показове. Наступного разу добре було б спитати "Чий Владивосток?". Радянської імперії більше не існує. Історія рухається далі"", - пише посол.

Заява посла Китаю у Франції

В ефірі французького телеканалу китайський посол Лу Шає заявив, що колишні радянські республіки нібито "не мають ефективного статусу в міжнародному праві".

"У міжнародному праві країни колишнього Радянського союзу не мають чинного статусу, оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни", - заявив посол.