Окупанти влаштували масований удар бомбами з чотирьох літаків по Херсонському району

Минулої доби російські окупанти завдали масованого удару з чотирьох літаків, які скинули п'ять бомб під Херсоном. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

"Ворог двічі застосував ударні дрони типу "Ланцет" по Херсонському району. А також наніс груповий авіаційний бомбовий удар 4-ма літаками Су-35 зі скиданням п'яти КАБ-500. Пошкоджено приватні житлові будинки. Без людських втрат", - розповів він.

Назаров додав, що за добу в зоні відповідальності зафіксовано 56 ворожих обстрілів по акваторії Дніпро-Бузького лиману та щонайменше 5 населених пунктах Херсонського й Береславського районів.

"В обласному центрі поранення отримала 1 цивільна людина", - зазначив він.

В ході виконання вогневих завдань українською авіацією уражено по зосередженню живої сили та техніки противника в Скадовському районі.

Як повідомлялось, російські війська за минулу добу здійснили 54 обстріли Херсонської області. Окупанти випустили 236 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації по території Херсонської області. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази.

Нагадаємо, аналітики ISW, аналізуючи геодані російських військкорів, заявили, що українські військові, ймовірно, зайняли позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області. При цьому речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк не спростувала, але і не підтвердила заяви про можливу висадку ЗСУ на лівому березі Херсонської області. За її словами, робота на цій ділянці фронту триває і вимагає інформаційної тиші.