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Це невидима для загалу робота. Зеленський анонсував важливі міжнародні події

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Україна, Неділя 23 квітня 2023 21:46
Це невидима для загалу робота. Зеленський анонсував важливі міжнародні події Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Українська влада наразі веде підготовку декількох важливих міжнародних подій. Це допоможе збільшити кількість озброєння для військових.

Як пише РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні у неділю, 23 квітня.

"Ми продовжуємо готувати кілька важливих міжнародних подій, які можуть дати нашій державі більше міцності, а нашим воїнам - більше зброї. Майже щодня - відповідна комунікація з партнерами, відповідні завдання для нашої дипломатії. Наради, розмови, зустрічі. І я дякую всім, хто залучений до такої підготовчої роботи", - сказав президент.

За його словами, в абсолютній більшості випадків це невидима для загалу робота, яка вимагає ретельної підготовки.

"Результат базується на підготовці. Дякую кожному й кожній, хто готує результати для України! Офіс, уряд, наші дипломатичні представництва - дякую всім, хто залучений", - підкреслив він.

Нагадаємо, про те, що Зеленський ввів у дію нові санкції України проти Росії, стало відомо 22 квітня.

Також ми писали, що, за неофіційними даними, до нового пакету санкцій ЄС проти Росії не ввійшли обмеження щодо атомної сфери та імпорту алмазів.

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