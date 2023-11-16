Росія не здатна використовувати Чорне море як плацдарм. Зеленський назвав причину

Росія більше не може використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу. Цьому посприяло створення Україною першого у світі флоту морських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час виступу на Парламентській асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС).

Він зазначив, що Україна змогла показати, як співпраця між народами Чорноморського регіону здатна повернути стабільність світовому ринку продовольства. Зокрема, йдеться і про захист західної частини Чорного моря. Це дозволило Україні відкрити морські експортні коридори, попри російську блокаду.

"Ми змогли перехопити у Росії ініціативу в Чорному морі й створили такі безпекові умови, які змушують агресора тікати зі східної частини акваторії та намагатися сховати військові кораблі", - сказав президент.

Зеленський нагадав, що Україні першою у світі створила флот морських дронів, щоб протистояти Росії у Чорному морі.

"Хочу відзначити й те, що тепер - як один із головних результатів наших дій - Росія не здатна використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу", - підкреслив глава держави.

Президент України закликав посилювати співпрацю у Чорноморському регіоні.

Довідка: до складу Парламентської асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) належить 13 країн - Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Північна Македонія, РФ, Румунія, Сербія, Туреччина та Україна.

Операції України у Чорному морі

Варто зазначити, що українські війська атакують російські кораблі у Чорному морі. Зокрема, захисники неодноразово атакували Чорноморський флот РФ у бухтах Севастополя. Також ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.

Так, 10 листопада бійці Головного управління розвідки Міноборони провели операція з використанням надводних дронів у Криму. Російський десантний корабель проєкту 1176 "Акула" та судно проєкту 11770 "Серна" пішли на дно.

Розвідники пояснили, що ці два малі десантні кораблі були важливі для окупантів, оскільки виконували роль носіїв зенітно-ракетних комплексів.