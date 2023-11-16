Знищено майже 600 окупантів та десятки техніки: яка ситуація на Таврійському напрямку

Українські бійці на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським загарбникам. Так, за минулу добу ЗСУ знищили майже 600 окупантів та 43 одиниці військової техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав 9 авіаударів, провів 45 бойових зіткнень та здійснив 1072 артобстріли.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки та східніше Первомайського Донецької області, де українські воїни відбили 18 атак.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 22 атаки ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Пречистівки та Старомайорського Донецької області, де Силами оборони відбито 6 атаки.

На Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії біля Новодарівки Запорізької області, успіху не мав.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати ворога

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1170 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога склали 594 особи, один окупант здався в полон.

Також українські бійці знищили 43 одиниці військової техніки, зокрема:

3 танки;

5 ББМ;

6 артсистем;

1 РСЗВ;

2 ПТРК;

2 СПГ (АГС);

1 засіб ППО;

19 БПЛА;

4 автомобілі.

Окрім того, було знищено 3 склад боєприпасів та ще один важливий об’єкт ворога. Ще 30 одиниць військової техніки росіян пошкоджено.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу на ранок 16 листопада, сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Минулої доби сталося 65 бойових зіткнень.

Зокрема, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжили ведення наступальних дій на Бахмутському напрямку і просунулися на південний схід від Торецька і просуваються на заході Запорізької області, атакують на лівому березі Херсонської.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 16 листопада, склали 1330 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 315 620 військових. Крім того, ЗСУ знищили 36 артсистем та 14 БПЛА та 40 автомобільної техніки.