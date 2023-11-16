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Десятки поранених та загиблих. Окупант розповів про втрати РФ біля Бахмута (перехоплення)

Четвер 16 листопада 2023 19:19
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Десятки поранених та загиблих. Окупант розповів про втрати РФ біля Бахмута (перехоплення) Ілюстративне фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Військовий Російської Федерації розповів про те, що армія окупанта зазнає значних втрат на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

У розмові росіяни скаржаться один одному на командування, яке не відпускає їх у відпустку. Окрім цього один з них пожалівся на велику кількість загиблих та поранених окупантів біля Бахмута.

"Одному ногу нещодавно відірвало, із Самари пацан, на міні підірвався, тікали коли. Їздили покататися: 16-ть 300-х, 5-ть 200-х, і 7-м безвісти зниклих, 2 БМП, коротше підбили нахр*н. Протитанкісти, вони пиячили... вони там бабу не поділили, і один іншому яйця за...башив", - каже він.

Перехоплення розмов росіян

Раніше повідомлялось, що військовослужбовець РФ скаржиться на те, що було ліквідовано всю роту з його бригади. Він також розповів про контрнаступ ЗСУ.

Також російський військовий поскаржився рідним, що змушений повертатись на війну в Україну попри те, що не закінчив лікування після поранень.

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