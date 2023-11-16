Десятки поранених та загиблих. Окупант розповів про втрати РФ біля Бахмута (перехоплення)
Військовий Російської Федерації розповів про те, що армія окупанта зазнає значних втрат на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.
У розмові росіяни скаржаться один одному на командування, яке не відпускає їх у відпустку. Окрім цього один з них пожалівся на велику кількість загиблих та поранених окупантів біля Бахмута.
"Одному ногу нещодавно відірвало, із Самари пацан, на міні підірвався, тікали коли. Їздили покататися: 16-ть 300-х, 5-ть 200-х, і 7-м безвісти зниклих, 2 БМП, коротше підбили нахр*н. Протитанкісти, вони пиячили... вони там бабу не поділили, і один іншому яйця за...башив", - каже він.
Перехоплення розмов росіян
Раніше повідомлялось, що військовослужбовець РФ скаржиться на те, що було ліквідовано всю роту з його бригади. Він також розповів про контрнаступ ЗСУ.
Також російський військовий поскаржився рідним, що змушений повертатись на війну в Україну попри те, що не закінчив лікування після поранень.
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