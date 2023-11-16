Заздалегідь планував голод. Путін може отримати другий ордер на арешт, - ЗМІ

Російському диктатору Володимиру Путіну може загрожувати нова справа про воєнний злочин. Згідно з доказами, він заздалегідь планував голод в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent .

Заздалегідь спланований воєнний злочин

Згідно з закупівлями російського оборонного підрядника, Кремль планував викрасти величезну кількість українського зерна за кілька місяців до того, як розпочав повномасштабне вторгнення.

Як пише міжнародна правозахисна юридична компанія Global Rights Compliance (GRC), після початку вторгнення ворог навмисно націлився в першу чергу на багаті зерном райони, а також інфраструктуру виробництва продуктів харчування.

Російський оборонний підрядник закуповував вантажівки для перевезення зерна, а також три нові 170-метрові суховантажі ще в грудні 2021 року. Це свідчить про завчасне планування розграбування українських продовольчих ресурсів.

Терористи почали захоплювати українські фермерські господарства менш ніж за тиждень після повномасштабного вторгнення. На піку ворог вивозив з окупації щодня по 12 тисяч тонн зерна.

Новий ордер Путіну

Докази заздалегідь спланованого воєнного злочину будуть надані Міжнародному кримінальному суду. GRC розраховує на те, що МКС оголосить про ще одне судове переслідування Путіну.

Партнер Global Rights Compliance Катріона Мердок вважає "дуже ймовірним" те, що Росію визнають винною у воєнному злочині, а Путін зіткнеться з ще одним ордером на арешт.

"Росія не лише застосувала багатосторонній підхід, взявши в облогу цивільне населення, руйнуючи критично важливу інфраструктуру, але й заздалегідь спланувала захоплення та розграбування сільськогосподарської продукції в рамках підступного плану. Москва спровокувала глобальну продовольчу кризу і атакувала сільськогосподарський сектор України як тактику ведення війни", - заявила пані Мердок.

Зазначається, що ринкова вартість викраденого в Україні зерна оцінюється в 1 млрд доларів на рік. Зокрема кілька приватних зернових компаній були примусово включені до складу російського державного оператора.

Окрім впливу на українців, країна-терорист також вплинула на мільйони людей по всьому світу, посиливши глобальну продовольчу небезпеку.

На початку війни були помічені численні колони транспортних засобів, які перевозили зерно в напрямку Кримського півострова, а GPS-трекери на викрадених вантажівках фермерів показують, що вони їхали через Крим до Росії.

"На супутникових знімках, наданих GRC виданню The Independent, видно вантажівки-зерновози на об'єкті в Мелітополі в Запорізькій області з номерними знаками, зареєстрованими в окупованому Криму. На інших знімках видно вагони з написом "зерно", що від'їжджають із залізничної станції Бердянськ у Запоріжжі", - пише видання.

На знімку, який було зроблено в березні поточного року, можна побачити новозбудоване зерносховище в Мелітополі.

"Розслідування крадіжки зерна тривало до серпня цього року. GRC зазначає, що хоча з того часу Росія не захопила жодної території, багатої на зерно, вона все ще контролює весь Кримський півострів - один з основних регіонів, звідки зерно транспортується морем до Росії та за кордон", - додає видання.

Минулий ордер

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.