Нові предмети та стрільби: як закон про нацспротив змінить навчання школярів та студентів

Сьогодні, 25 березня, Верховна Рада ухвалила закон щодо підготовки громадян до національного спротиву. Він передбачає зміни у навчанні для школярів та студентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту №13347 на сайті парламенту.

Свої голоси "за" прийняття документа віддали 263 народних депутати.

Підготовка торкнеться учнів та студентів незалежно від статі. У закладах освіти запровадять нову дисципліну "Основи національного спротиву", а також оновлять та вдосконалять викладання предмета "Захист України".

Крім того, документ передбачає створення спеціалізованих центрів підготовки громадян до національного спротиву, де проводитимуть практичні заняття.

До практичної частини входитимуть і стрільби - їх будуть проводити на полігонах ЗСУ, сертифікованих стрільбищах та за допомогою сучасних інтерактивних тренажерів.

Зазначається, що особи, чиє віровчення не дозволяє брати до рук зброю, зможуть замінити "збройні" модулі курсу іншими складовими підготовки.

Осіб з інвалідністю або тих, хто втратив працездатність, звільнять від практичних занять.