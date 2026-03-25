ua en ru
Ср, 25 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Новые предметы и стрельбы: как закон о нацсопротивлении изменит учебу школьников и студентов

14:19 25.03.2026 Ср
2 мин
Стрельбы будут проводить на полигонах ВСУ и современных интерактивных тренажерах
aimg Валерий Ульяненко
Новые предметы и стрельбы: как закон о нацсопротивлении изменит учебу школьников и студентов

Сегодня, 25 марта, Верховная Рада приняла закон о подготовке граждан к национальному сопротивлению. Он предусматривает изменения в обучении для школьников и студентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №13347 на сайте парламента.

Читайте также: Запрет русского на переменах? В МОН объяснили, почему тотальный контроль не сработает

Свои голоса "за" принятие документа отдали 263 народных депутата.

Подготовка коснется учеников и студентов независимо от пола. В учебных заведениях введут новую дисциплину "Основы национального сопротивления", а также обновят и усовершенствуют преподавание предмета "Защита Украины".

Кроме того, документ предусматривает создание специализированных центров подготовки граждан к национальному сопротивлению, где будут проводить практические занятия.

В практическую часть будут входить и стрельбы - их будут проводить на полигонах ВСУ, сертифицированных стрельбищах и с помощью современных интерактивных тренажеров.

Отмечается, что лица, чье вероучение не позволяет брать в руки оружие, смогут заменить "оружейные" модули курса другими составляющими подготовки.

Лиц с инвалидностью или тех, кто потерял трудоспособность, освободят от практических занятий.

Нацсопротивление в Украине

Напомним, в Украине вводят новые подходы к обучению гражданского населения основам безопасности, обороны и самозащиты. В частности, школьники и студенты изучают обновленные курсы: "Защита Украины" и "Основы национального сопротивления".

РБК-Украина также писало, что в Украине уже работает полигон для студентов, которые будут проходить курс "Основы национального сопротивления".

Министр образования Оксен Лисовой рассказал, что это не военная подготовка, а базовые знания по безопасности, ориентации, домедицинской помощи и цифровым угрозам.

Больше по теме:
Верховная рада Школа Студенты
Новости
Штрафы за парковку теперь будут в "Дії": в каких городах уже работает сервис
Штрафы за парковку теперь будут в "Дії": в каких городах уже работает сервис
Аналитика
Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой