Новые предметы и стрельбы: как закон о нацсопротивлении изменит учебу школьников и студентов

Сегодня, 25 марта, Верховная Рада приняла закон о подготовке граждан к национальному сопротивлению. Он предусматривает изменения в обучении для школьников и студентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №13347 на сайте парламента.

Свои голоса "за" принятие документа отдали 263 народных депутата.

Подготовка коснется учеников и студентов независимо от пола. В учебных заведениях введут новую дисциплину "Основы национального сопротивления", а также обновят и усовершенствуют преподавание предмета "Защита Украины".

Кроме того, документ предусматривает создание специализированных центров подготовки граждан к национальному сопротивлению, где будут проводить практические занятия.

В практическую часть будут входить и стрельбы - их будут проводить на полигонах ВСУ, сертифицированных стрельбищах и с помощью современных интерактивных тренажеров.

Отмечается, что лица, чье вероучение не позволяет брать в руки оружие, смогут заменить "оружейные" модули курса другими составляющими подготовки.

Лиц с инвалидностью или тех, кто потерял трудоспособность, освободят от практических занятий.