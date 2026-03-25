Новые предметы и стрельбы: как закон о нацсопротивлении изменит учебу школьников и студентов
Сегодня, 25 марта, Верховная Рада приняла закон о подготовке граждан к национальному сопротивлению. Он предусматривает изменения в обучении для школьников и студентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №13347 на сайте парламента.
Свои голоса "за" принятие документа отдали 263 народных депутата.
Подготовка коснется учеников и студентов независимо от пола. В учебных заведениях введут новую дисциплину "Основы национального сопротивления", а также обновят и усовершенствуют преподавание предмета "Защита Украины".
Кроме того, документ предусматривает создание специализированных центров подготовки граждан к национальному сопротивлению, где будут проводить практические занятия.
В практическую часть будут входить и стрельбы - их будут проводить на полигонах ВСУ, сертифицированных стрельбищах и с помощью современных интерактивных тренажеров.
Отмечается, что лица, чье вероучение не позволяет брать в руки оружие, смогут заменить "оружейные" модули курса другими составляющими подготовки.
Лиц с инвалидностью или тех, кто потерял трудоспособность, освободят от практических занятий.
Нацсопротивление в Украине
Напомним, в Украине вводят новые подходы к обучению гражданского населения основам безопасности, обороны и самозащиты. В частности, школьники и студенты изучают обновленные курсы: "Защита Украины" и "Основы национального сопротивления".
РБК-Украина также писало, что в Украине уже работает полигон для студентов, которые будут проходить курс "Основы национального сопротивления".
Министр образования Оксен Лисовой рассказал, что это не военная подготовка, а базовые знания по безопасности, ориентации, домедицинской помощи и цифровым угрозам.