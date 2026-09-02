Нові правила й штрафи: що планують змінити для водіїв електросамокатів і прокату

Активне використання електросамокатів та інших видів легкого персонального електротранспорту потребує зрозумілих правил - для безпеки всіх учасників дорожнього руху. Відповідний законопроєкт - вже у Верховній Раді.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства з відновлення, інфраструктури й транспорту у Facebook.
У міністерстві нагадали, що для пересування українськими містами люди дедалі активніше використовують:
"Такий транспорт є доступним, мобільним і зручним для коротких поїздок", - визнали у відомстві.
Водночас зазначається, що його поширення потребує чітких і зрозумілих правил руху, "які враховують інтереси та безпеку всіх учасників дорожнього руху".
Саме тому народні депутати (зокрема члени Комітету з питань транспорту та інфраструктури Верховної Ради) розробили законопроєкт №3023.
Він передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки окремих категорій учасників дорожнього руху (користувачів персонального легкого електротранспорту, велосипедистів та пішоходів).
У першому читанні (за основу) парламент ухвалив цей документ ще 4 вересня 2020 року, проте порівняльну таблицю (до другого читання) було надано 23 червня 2026 року.
У Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту наголосили, що також підтримують цю ініціативу.
Перший заступник міністра Сергій Деркач нагадав, що "електросамокати та інший легкий електротранспорт уже стали частиною міської мобільності".
"Наше завдання - не обмежувати можливість людей користуватися таким транспортом, а встановити зрозумілі правила, за яких усі учасники дорожнього руху розуміють свої права, обов'язки та відповідальність", - пояснив він.
Посадовець зауважив, що це, передусім, питання безпеки:
"Чітке врегулювання допоможе зробити пересування містами більш передбачуваним і безпечним", - додав Деркач.
Отже, в цілому нові правила потрібні з таких причин:
У міністерстві повідомили, що законопроєкт пропонує, перш за все:
Тобто користувач легкого електротранспорту стане повноцінним учасником дорожнього руху.
Крім того, документ передбачає адміністративну відповідальність за порушення Правил дорожнього руху (ПДР) користувачами персонального легкого електротранспорту.
Відповідні зміни пропонується внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).
"Таким чином, мають бути визначені не лише правила поведінки, а й відповідальність за їх порушення", - пояснили українцям.
Законопроєктом передбачається, що користувачі персонального легкого електротранспорту зможуть рухатися попутно із загальним потоком транспорту:
Окремі обмеження - з міркувань безпеки - передбачаються для швидкісних доріг.
Тим часом тротуар залишається простором із пріоритетом для пішоходів.
Окрему увагу законопроєкт, за даними міністерства, приділяє безпечному керуванню.
Так, користуватися легким електротранспортом буде заборонено:
Також під час руху не можна буде користуватися мобільним телефоном (чи іншими засобами зв'язку) - тримаючи їх у руці.
Крім того, забороняється перевозити пасажирів або вантажі (якщо це не передбачено конструкцією транспортного засобу).
У темну пору доби - в умовах недостатньої видимості та за межами населених пунктів - встановлюються додаткові вимоги до позначення транспортного засобу та його користувача:
"Це дасть змогу іншим учасникам дорожнього руху своєчасно помічати електросамокати та інші засоби легкого електротранспорту", - пояснили громадянам.
Окремий блок змін, передбачених законопроєктом, стосується сервісів прокату.
Йдеться про те, що компанії, які надають персональний легкий електротранспорт в оренду, повинні будуть забезпечувати:
"Водночас користувач орендованого електротранспорту нестиме персональну відповідальність за дотримання ПДР", - нагадали українцям.
Насамкінець у міністерстві зауважили, що запропоновані зміни стосуються також безпеки велосипедистів і пішоходів.
Адже їхня мета:
"Персональний легкий електротранспорт уже є частиною сучасної міської мобільності. Тому завдання держави - створити зрозумілі та передбачувані правила його використання, які дозволять поєднати зручність такого виду транспорту з безпекою всіх учасників дорожнього руху", - підсумували у відомстві.
Нагадаємо, раніше у поліції розповіли, як уникнути біди на електросамокаті (які правила - обов'язкові для водіїв).
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