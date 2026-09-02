Нові правила й штрафи: що планують змінити для водіїв електросамокатів і прокату

Про який законопроєкт йдеться

У міністерстві нагадали, що для пересування українськими містами люди дедалі активніше використовують:

електросамокати;

моноколеса;

гіроскутери;

сігвеї;

електровелосипеди;

інші види персонального легкого електротранспорту.

"Такий транспорт є доступним, мобільним і зручним для коротких поїздок", - визнали у відомстві.

Водночас зазначається, що його поширення потребує чітких і зрозумілих правил руху, "які враховують інтереси та безпеку всіх учасників дорожнього руху".

Саме тому народні депутати (зокрема члени Комітету з питань транспорту та інфраструктури Верховної Ради) розробили законопроєкт №3023.

Використання електротранспорту потребує нових правил (інфографіка: facebook.com/Ministry.for.infrastructure)

Він передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки окремих категорій учасників дорожнього руху (користувачів персонального легкого електротранспорту, велосипедистів та пішоходів).

У першому читанні (за основу) парламент ухвалив цей документ ще 4 вересня 2020 року, проте порівняльну таблицю (до другого читання) було надано 23 червня 2026 року.

Фрагмент картки законопроєкту №3023 (скриншот: itd.rada.gov.ua)

У Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту наголосили, що також підтримують цю ініціативу.

Чому українцям потрібні нові правила

Перший заступник міністра Сергій Деркач нагадав, що "електросамокати та інший легкий електротранспорт уже стали частиною міської мобільності".

"Наше завдання - не обмежувати можливість людей користуватися таким транспортом, а встановити зрозумілі правила, за яких усі учасники дорожнього руху розуміють свої права, обов'язки та відповідальність", - пояснив він.

Посадовець зауважив, що це, передусім, питання безпеки:

і для самих користувачів електротранспорту;

і для пішоходів;

і для велосипедистів;

і для водіїв.

"Чітке врегулювання допоможе зробити пересування містами більш передбачуваним і безпечним", - додав Деркач.

Отже, в цілому нові правила потрібні з таких причин:

на дорогах стрімко зростає кількість самокатів, моноколіс, гіроскутерів, сігвеїв тощо;

збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод (ДТП), особливо за участі дітей на електросамокатах;

чинні правила не відповідають контексту та ситуації на дорогах, а також не враховують вразливих учасників дорожнього руху (пішоходів, велосипедистів та інших).

Навіщо потрібні нові правила (інфографіка: facebook.com/Ministry.for.infrastructure)

Що саме пропонує змінити законопроєкт

У міністерстві повідомили, що законопроєкт пропонує, перш за все:

визначити користувачів персонального легкого електротранспорту окремою категорією учасників дорожнього руху;

закріпити за ними конкретні права та обов'язки;

визначити вікові вимоги до керування таким транспортом;

визначити швидкісний режим і правила пересування вулично-дорожньою мережею.

Тобто користувач легкого електротранспорту стане повноцінним учасником дорожнього руху.

Крім того, документ передбачає адміністративну відповідальність за порушення Правил дорожнього руху (ПДР) користувачами персонального легкого електротранспорту.

Відповідні зміни пропонується внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

"Таким чином, мають бути визначені не лише правила поведінки, а й відповідальність за їх порушення", - пояснили українцям.

Що зміниться після схвалення законопроєкту (інфографіка: facebook.com/Ministry.for.infrastructure)

Де і як можна буде їздити

Законопроєктом передбачається, що користувачі персонального легкого електротранспорту зможуть рухатися попутно із загальним потоком транспорту:

велосипедними доріжками;

велосипедними смугами;

правим краєм проїзної частини (дороги);

узбіччям - відповідно до встановлених правил.

Окремі обмеження - з міркувань безпеки - передбачаються для швидкісних доріг.

Тим часом тротуар залишається простором із пріоритетом для пішоходів.

Де і як можна буде їздити (інфографіка: facebook.com/Ministry.for.infrastructure)

Чого не можна буде робити

Окрему увагу законопроєкт, за даними міністерства, приділяє безпечному керуванню.

Так, користуватися легким електротранспортом буде заборонено:

у стані алкогольного сп'яніння;

у стані наркотичного сп'яніння;

під впливом лікарських засобів, що знижують швидкість реакції.

Також під час руху не можна буде користуватися мобільним телефоном (чи іншими засобами зв'язку) - тримаючи їх у руці.

Крім того, забороняється перевозити пасажирів або вантажі (якщо це не передбачено конструкцією транспортного засобу).

У темну пору доби - в умовах недостатньої видимості та за межами населених пунктів - встановлюються додаткові вимоги до позначення транспортного засобу та його користувача:

транспорт має бути обладнаний світлоповертачами та звуковим сигналом;

користувач - використовувати світлоповертальні елементи на одязі.

"Це дасть змогу іншим учасникам дорожнього руху своєчасно помічати електросамокати та інші засоби легкого електротранспорту", - пояснили громадянам.

Чого не можна буде робити (інфографіка: facebook.com/Ministry.for.infrastructure)

Що зміниться для сервісів прокату

Окремий блок змін, передбачених законопроєктом, стосується сервісів прокату.

Йдеться про те, що компанії, які надають персональний легкий електротранспорт в оренду, повинні будуть забезпечувати:

технічну справність транспортних засобів;

їхнє страхування;

програмне обмеження їх швидкості.

"Водночас користувач орендованого електротранспорту нестиме персональну відповідальність за дотримання ПДР", - нагадали українцям.

Що зміниться для бізнесу з прокату самокатів (інфографіка: facebook.com/Ministry.for.infrastructure)

Насамкінець у міністерстві зауважили, що запропоновані зміни стосуються також безпеки велосипедистів і пішоходів.

Адже їхня мета:

більш чітко врегулювати взаємодію між різними категоріями учасників дорожнього руху;

сприяти зниженню аварійності.

"Персональний легкий електротранспорт уже є частиною сучасної міської мобільності. Тому завдання держави - створити зрозумілі та передбачувані правила його використання, які дозволять поєднати зручність такого виду транспорту з безпекою всіх учасників дорожнього руху", - підсумували у відомстві.