Новые правила и штрафы: что планируют изменить для водителей электросамокатов и проката

Активное использование электросамокатов и других видов легкого персонального электротранспорта нуждается в понятных правилах - для безопасности всех участников дорожного движения. Соответствующий законопроект - уже в Верховной Раде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту в Facebook.
В министерстве напомнили, что для передвижения по украинским городам люди все активнее используют:
"Такой транспорт является доступным, мобильным и удобным для коротких поездок", - признали в ведомстве.
В то же время отмечается, что его распространение требует четких и понятных правил движения, "учитывающих интересы и безопасность всех участников дорожного движения".
Именно поэтому народные депутаты (в том числе члены Комитета по транспорту и инфраструктуре Верховной Рады) разработали законопроект №3023.
Он предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты насчет совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности отдельных категорий участников дорожного движения (пользователей персонального легкого электротранспорта, велосипедистов и пешеходов).
В первом чтении (за основу) парламент принял этот документ еще 4 сентября 2020 года, однако сравнительную таблицу (ко второму чтению) предоставили 23 июня 2026 года.
В Министерстве по восстановлению, инфраструктуре и транспорту отметили, что также поддерживают эту инициативу.
Первый заместитель министра Сергей Деркач напомнил, что "электросамокаты и другой легкий электротранспорт уже стали частью городской мобильности".
"Наша задача - не ограничивать возможность людей пользоваться таким транспортом, а установить понятные правила, при которых все участники дорожного движения понимают свои права, обязанности и ответственность", - объяснил он.
Чиновник отметил, что это, прежде всего, вопрос безопасности:
"Четкое урегулирование поможет сделать передвижение по городам более предсказуемым и безопасным", - добавил Деркач.
Следовательно, в целом новые правила нужны по следующим причинам:
В министерстве сообщили, что законопроект предлагает, прежде всего:
То есть пользователь легкого электротранспорта станет полноценным участником дорожного движения.
Кроме того, документ предусматривает административную ответственность за нарушение Правил дорожного движения (ПДД) пользователями персонального легкого электротранспорта.
Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
"Таким образом, должны быть определены не только правила поведения, но и ответственность за их нарушение", - объяснили украинцам.
Законопроектом предусматривается, что пользователи персонального легкого электротранспорта смогут двигаться попутно с общим потоком транспорта:
Отдельные ограничения - из соображений безопасности - предусматриваются для скоростных дорог.
Тем временем тротуар остается пространством с приоритетом для пешеходов.
Отдельное внимание законопроект, по данным министерства, уделяет безопасному управлению.
Так, пользоваться легким электротранспортом будет запрещено:
Также при движении нельзя будет пользоваться мобильным телефоном (или другими средствами связи) - держа их в руке.
Кроме того, запрещается перевозить пассажиров или грузы (если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства).
В темное время суток - в условиях недостаточной видимости и за пределами населенных пунктов - устанавливаются дополнительные требования к обозначению транспортного средства и его пользователя:
"Это позволит другим участникам дорожного движения своевременно замечать электросамокаты и другие средства легкого электротранспорта", - объяснили гражданам.
Отдельный блок изменений, предусмотренных законопроектом, касается сервисов проката.
Речь о том, что компании, которые предоставляют персональный легкий электротранспорт в аренду, должны будут обеспечивать:
"В то же время пользователь арендованного электротранспорта будет нести персональную ответственность за соблюдение ПДД", - напомнили украинцам.
В заключение в министерстве отметили, что предложенные изменения касаются также безопасности велосипедистов и пешеходов.
Ведь их цель:
"Персональный легкий электротранспорт уже является частью современной городской мобильности. Поэтому задача государства - создать понятные и предсказуемые правила его использования, которые позволят совместить удобство такого вида транспорта с безопасностью всех участников дорожного движения", - подытожили в ведомстве.
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