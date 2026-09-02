Новые правила и штрафы: что планируют изменить для водителей электросамокатов и проката

О каком законопроекте идет речь

В министерстве напомнили, что для передвижения по украинским городам люди все активнее используют:

электросамокаты;

моноколеса;

гироскутеры;

сигвеи;

электровелосипеды;

другие виды личного легкого электротранспорта.

"Такой транспорт является доступным, мобильным и удобным для коротких поездок", - признали в ведомстве.

В то же время отмечается, что его распространение требует четких и понятных правил движения, "учитывающих интересы и безопасность всех участников дорожного движения".

Именно поэтому народные депутаты (в том числе члены Комитета по транспорту и инфраструктуре Верховной Рады) разработали законопроект №3023.

Использование электротранспорта требует новых правил (инфографика: facebook.com/Ministry.for.infrastructure)

Он предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты насчет совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности отдельных категорий участников дорожного движения (пользователей персонального легкого электротранспорта, велосипедистов и пешеходов).

В первом чтении (за основу) парламент принял этот документ еще 4 сентября 2020 года, однако сравнительную таблицу (ко второму чтению) предоставили 23 июня 2026 года.

Фрагмент карты законопроекта №3023 (скриншот: itd.rada.gov.ua)

В Министерстве по восстановлению, инфраструктуре и транспорту отметили, что также поддерживают эту инициативу.

Почему украинцам нужны новые правила

Первый заместитель министра Сергей Деркач напомнил, что "электросамокаты и другой легкий электротранспорт уже стали частью городской мобильности".

"Наша задача - не ограничивать возможность людей пользоваться таким транспортом, а установить понятные правила, при которых все участники дорожного движения понимают свои права, обязанности и ответственность", - объяснил он.

Чиновник отметил, что это, прежде всего, вопрос безопасности:

и для самих пользователей электротранспорта;

и для пешеходов;

и для велосипедистов;

и для водителей.

"Четкое урегулирование поможет сделать передвижение по городам более предсказуемым и безопасным", - добавил Деркач.

Следовательно, в целом новые правила нужны по следующим причинам:

на дорогах стремительно растет количество самокатов, моноколес, гироскутеров, сигвеев и т.п.;

увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП), особенно с участием детей на электросамокатах;

действующие правила не соответствуют контексту и ситуации на дорогах, а также не учитывают уязвимых участников дорожного движения (пешеходов, велосипедистов и других).

Зачем нужны новые правила (инфографика: facebook.com/Ministry.for.infrastructure)

Что именно предлагает изменить законопроект

В министерстве сообщили, что законопроект предлагает, прежде всего:

определить пользователей персонального легкого электротранспорта отдельной категорией участников дорожного движения;

закрепить за ними конкретные права и обязанности;

определить возрастные требования к управлению таким транспортом;

определить скоростной режим и правила передвижения по улично-дорожной сети.

То есть пользователь легкого электротранспорта станет полноценным участником дорожного движения.

Кроме того, документ предусматривает административную ответственность за нарушение Правил дорожного движения (ПДД) пользователями персонального легкого электротранспорта.

Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

"Таким образом, должны быть определены не только правила поведения, но и ответственность за их нарушение", - объяснили украинцам.

Что изменится после принятия законопроекта (инфографика: facebook.com/Ministry.for.infrastructure)

Где и как можно будет ездить

Законопроектом предусматривается, что пользователи персонального легкого электротранспорта смогут двигаться попутно с общим потоком транспорта:

по велосипедным дорожкам;

по велосипедным полосам;

по правому краю проезжей части (дороги);

по обочине - в соответствии с установленными правилами.

Отдельные ограничения - из соображений безопасности - предусматриваются для скоростных дорог.

Тем временем тротуар остается пространством с приоритетом для пешеходов.

Где и как можно будет ездить (инфографика: facebook.com/Ministry.for.infrastructure)

Чего нельзя будет делать

Отдельное внимание законопроект, по данным министерства, уделяет безопасному управлению.

Так, пользоваться легким электротранспортом будет запрещено:

в состоянии алкогольного опьянения;

в состоянии наркотического опьянения;

под влиянием лекарственных средств, снижающих скорость реакции.

Также при движении нельзя будет пользоваться мобильным телефоном (или другими средствами связи) - держа их в руке.

Кроме того, запрещается перевозить пассажиров или грузы (если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства).

В темное время суток - в условиях недостаточной видимости и за пределами населенных пунктов - устанавливаются дополнительные требования к обозначению транспортного средства и его пользователя:

транспорт должен быть оборудован световозвращателями и звуковым сигналом;

пользователь - использовать световозвращающие элементы на одежде.

"Это позволит другим участникам дорожного движения своевременно замечать электросамокаты и другие средства легкого электротранспорта", - объяснили гражданам.

Чего нельзя будет делать (инфографика: facebook.com/Ministry.for.infrastructure)

Что изменится для сервисов проката

Отдельный блок изменений, предусмотренных законопроектом, касается сервисов проката.

Речь о том, что компании, которые предоставляют персональный легкий электротранспорт в аренду, должны будут обеспечивать:

техническую исправность транспортных средств;

их страхование;

программное ограничение их скорости.

"В то же время пользователь арендованного электротранспорта будет нести персональную ответственность за соблюдение ПДД", - напомнили украинцам.

Что изменится для бизнеса по прокату самокатов (инфографика: facebook.com/Ministry.for.infrastructure)

В заключение в министерстве отметили, что предложенные изменения касаются также безопасности велосипедистов и пешеходов.

Ведь их цель:

более четко урегулировать взаимодействие между разными категориями участников дорожного движения;

способствовать снижению аварийности.

"Персональный легкий электротранспорт уже является частью современной городской мобильности. Поэтому задача государства - создать понятные и предсказуемые правила его использования, которые позволят совместить удобство такого вида транспорта с безопасностью всех участников дорожного движения", - подытожили в ведомстве.