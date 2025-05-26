Від штрафів до в'язниці: де не можна їздити на електросамокаті і за що карають

Останнім часом електросамокати та їхній прокат у більшості міст України стали надзвичайно популярними. Проте суттєво збільшилась і кількість дорожньо-транспортних пригод за їх участі, що викликає занепокоєння у багатьох громадян.

Докладніше про те, чи вважається електросамокат повноцінним транспортним засобом, чи можна їздити на ньому по тротуарах і пішохідних доріжках, а також як можуть покарати водія за порушення правил, - розповів у коментарі РБК-Україна адвокат і магістр права Євген Буліменко .

Чи вважається електросамокат транспортним засобом

Відповідно до пункту 1.10 Правил дорожнього руху (ПДР), затверджених постановою Кабінету міністрів №1306 від 10 жовтня 2001 року, транспортним засобом є пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів.

"Таким чином, електросамокат підпадає під визначення транспортного засобу", - уточнив адвокат.

Він пояснив, що водій електросамоката, відповідно:

є повноцінним учасником дорожнього руху;

має права і несе обов'язки водія транспортного засобу (що передбачені ПДР).

"Аналогічної думки в більшості випадків дотримуються українські суди, які при розгляді справ про порушення правил безпеки дорожнього руху визнають водіїв електросамокатів повноцінними учасниками дорожнього руху, які за вказані вище порушення несуть передбачену законом відповідальність, в тому числі, кримінальну", - розповів Буліменко.

Чи можна їздити електросамокатом по тротуарах і пішохідних доріжках

Експерт повідомив, що пунктом 11.13 ПДР заборонено рух транспортних засобів:

по тротуарах;

по пішохідних доріжках.

"Крім випадків, коли вони застосовуються для виконання робіт або обслуговування торгівельних та інших підприємств, розташованих безпосередньо біля цих тротуарів або доріжок (за відсутності інших під'їздів і за умови виконання вимог пунктів 26.1 - 26.3 цих Правил)", - уточнив магістр права.

Яке покарання "світить" водію електросамоката за порушення правил

Буліменко повідомив, що водію електросамоката загрожує адміністративна відповідальність за рух по тротуарах і пішохідних доріжках, якщо це спричинило пошкодження:

транспортних засобів;

вантажу;

автомобільних доріг;

вулиць;

залізничних переїздів;

дорожніх споруд чи іншого майна.

Йдеться про накладення штрафу в розмірі 850 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року (згідно зі статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення - КУпАП).

Якщо зазначене вище порушення спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, водій електросамоката нестиме кримінальну відповідальність у вигляді:

або штрафу в розмірі від 51 до 85 тисяч гривень;

або виправних робіт на строк до двох років;

або арешту на строк до шести місяців;

або обмеження волі на строк до трьох років.

"Із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", - уточнив адвокат.

Якщо ж у результаті такого порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту сталася смерть потерпілого або заподіяння потерпілому тяжких тілесних ушкоджень, водій електросамоката нестиме кримінальну відповідальність.

Йдеться про позбавлення волі на строк від трьох до восьми років - із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого (частини 1, 2 статті 286 Кримінального кодексу України).

"Також водій електросамоката зобов'язаний відшкодувати матеріальну та моральну шкоду, заподіяну потерпілому внаслідок порушення таким водієм правил безпеки дорожнього руху", - підсумував Буліменко.