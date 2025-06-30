Як уникнути біди на електросамокаті: поліція нагадала обов'язкові правила для водіїв

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Краматорська та Слов'янська у Facebook.

Правила безпеки для водіїв електросамокатів

Для того, щоб уберегти здоров'я й уникнути дорожньо-транспортних пригод (ДТП) під час керування персональним електротранспортом, правоохоронці радять водіям дотримуватись елементарних, але важливих правил:

керуватися світлофорами, дорожніми знаками та розміткою;

одягати шолом та інші захисні елементи;

користуватися світлоповертальними елементами;

обирати оптимальну швидкість;

слідкувати за дорожнім покриттям;

дотримуватися дистанції та інтервалу;

не користуватися телефоном під час руху.

Крім того, використовуючи електросамокат, його не варто залишати деінде.

"При паркуванні електросамоката опустіть підставку для ніг, щоб транспорт зайняв стійку позицію", - додали у поліції.

Якщо ж людина потрапила у ДТП за участю електросамоката, їй необідно дотримуватись того ж самого порядку дій, як і у разі аварії з іншими видами транспорту.

"Залишайтесь на місці події та викликайте поліцію, а за потреби - швидку. Бережіть себе та поважайте інших учасників дорожнього руху", - підсумували у Патрульній поліції.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kramslovpolice)

Популярність електросамокатів та ризики

Сьогодні електросамокати - популярний вид транспорту, особливо у великих містах. Їх обирають через доступність, зручність у користуванні, а також можливість легко маневрувати та швидко пересуватись вузькими вулицями або ж у заторах.

Для того, щоб їздити на електросамокаті, його можна навіть не купувати. Достатньо скористуватись послугою оренди.

Проте стрімке зростання кількості такого транспорту призводить до збільшення ризиків травм і ДТП.

Часто водії електросамокатів ігнорують правила дорожнього руху, їздять занадто швидко, не використовують захисне спорядження та рухаються тротуарами, створюючи небезпеку для пішоходів.

Так, у вересні минулого року через численні скарги місцевих мешканців обмежити використання електросамокатів вирішили в Івано-Франківську. Тоді йшлося про зменшення максимальної швидкості для користувачів або ж навіть повну заборону самокатів.

Згодом стало відомо, що пішохідну зону вулиці Незалежності в Івано-Франківську (відому як "стометрівка") повністю закривають для прокатних електросамокатів (завдяки перепрограмуванню цих двоколісних транспортних засобів).

Тим часом на сайті Київської міської ради було опубліковано електронну петицію, що пропонувала заборонити надання послуг із прокату електросамокатів у столиці.

Голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк визнала, що необхідним є "розроблення більш детальних правил пересування та безпеки".

Вона пояснила, що для формування безпечного та комфортного міського простору, в Україні слід доопрацювати законодавство, яке регулює користування електросамокатами.