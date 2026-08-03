Нові правила з серпня: "Укрпошта" починає друкувати на чеках дані клієнтів

Головне: Нові правила з 1 серпня : на паперових чеках за платежі "Укрпошта" зобов'язана друкувати повне ім'я платника, його РНОКПП та повний номер банківської картки.

: на паперових чеках за платежі "Укрпошта" зобов'язана друкувати повне ім'я платника, його РНОКПП та повний номер банківської картки. Вимога НБУ : нововведення запроваджено на виконання постанов Нацбанку для всіх надавачів фінансових послуг, зокрема банків і поштових операторів.

: нововведення запроваджено на виконання постанов Нацбанку для всіх надавачів фінансових послуг, зокрема банків і поштових операторів. Позиція компанії : "Укрпошта" не погоджується з цими нормами та вже звернулася до влади з пропозицією переглянути рішення, проте поки воно чинне - зобов'язана його виконувати.

: "Укрпошта" не погоджується з цими нормами та вже звернулася до влади з пропозицією переглянути рішення, проте поки воно чинне - зобов'язана його виконувати. Що варто знати клієнтам : повторно надавати податковий номер потрібно лише тим, чиїх даних немає в базі (якщо ви вже передавали його раніше, робити це знову не потрібно).

: повторно надавати податковий номер потрібно лише тим, чиїх даних немає в базі (якщо ви вже передавали його раніше, робити це знову не потрібно). Важлива порада: чеки, які людям не потрібні, радять утилізувати вдома.

Чому на чеках мають бути персональні дані

Згідно з офіційною заявою АТ "Укрпошта", з 1 серпня на паперових чеках за комунальні та інші платежі повинні друкуватись персональні дані платника:

повне ім'я;

реєстраційний номер облікової картки платника податків - РНОКПП (податковий номер);

повний номер банківської картки (при оплаті карткою / поповненні).

Зазначається, що такі зміни мають бути запроваджені з огляду на відповідну вимогу Національного банку України.

"Ці вимоги встановлені постановами Правління НБУ №163 від 29.07.2022 та №103 від 25.09.2018 (з останніми змінами) та відповідних інструкцій, затверджених ними", - повідомили в "Укрпошті".

Тепер, за інформацією компанії, друкувати дані клієнтів на паперових чеках зобов'язані всі надавачі фінансових послуг - і банки, і поштові оператори.

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Позиція "Укрпошти" щодо таких змін

"Укрпошта" категорично не погоджується з цими вимогами, вважаючи, що вони суперечать міжнародним стандартам захисту даних", - наголосили у прес-службі компанії.

Українцям розповіли, що "вже звернулися до НБУ, уряду, Верховної Ради та Уповноваженого з прав людини з пропозицією переглянути це рішення".

"Проте, доки воно чинне, "Укрпошта" зобов'язана його виконувати", - пояснили клієнтам.

Офіційна заява АТ "Укрпошта" (скриншот: facebook.com/ukrposhta)

Чи потрібно надавати свої дані щоразу

У компанії повідомили, що "зробили все можливе, щоб спростити цей процес" для своїх клієнтів.

"Якщо ви вже надавали "Укрпошті" свій РНОКПП під час отримання соціальних виплат, "Зимової підтримки", енергозберігаючих ламп чи інших послуг, повторно повідомляти його не потрібно", - пояснили громадянам.

Якщо ж дані людини в системі відсутні - оператор попросить надати їх лише один раз.

"Завчасно перепрошуємо за незручності й просимо поставитися до ситуації з розумінням", - додали в "Укрпошті".

Що краще робити з непотрібними чеками

"Чеки, які не потрібні, рекомендуємо утилізувати вдома", - порадили українцям.

Уточнюється, що "Укрпошта" (згідно із законодавством), зберігає всю інформацію про оплати в електронному вигляді.

"Робимо все можливе, щоб незручностей для вас було менше", - підсумували у компанії.