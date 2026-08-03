Нові правила з серпня: "Укрпошта" починає друкувати на чеках дані клієнтів

"Укрпошта" починає друкувати на паперових чеках за комунальні та інші платежі персональні дані платників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прес-служби акціонерного товариства у Facebook.
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Згідно з офіційною заявою АТ "Укрпошта", з 1 серпня на паперових чеках за комунальні та інші платежі повинні друкуватись персональні дані платника:
Зазначається, що такі зміни мають бути запроваджені з огляду на відповідну вимогу Національного банку України.
"Ці вимоги встановлені постановами Правління НБУ №163 від 29.07.2022 та №103 від 25.09.2018 (з останніми змінами) та відповідних інструкцій, затверджених ними", - повідомили в "Укрпошті".
Тепер, за інформацією компанії, друкувати дані клієнтів на паперових чеках зобов'язані всі надавачі фінансових послуг - і банки, і поштові оператори.
"Укрпошта" категорично не погоджується з цими вимогами, вважаючи, що вони суперечать міжнародним стандартам захисту даних", - наголосили у прес-службі компанії.
Українцям розповіли, що "вже звернулися до НБУ, уряду, Верховної Ради та Уповноваженого з прав людини з пропозицією переглянути це рішення".
"Проте, доки воно чинне, "Укрпошта" зобов'язана його виконувати", - пояснили клієнтам.
У компанії повідомили, що "зробили все можливе, щоб спростити цей процес" для своїх клієнтів.
"Якщо ви вже надавали "Укрпошті" свій РНОКПП під час отримання соціальних виплат, "Зимової підтримки", енергозберігаючих ламп чи інших послуг, повторно повідомляти його не потрібно", - пояснили громадянам.
Якщо ж дані людини в системі відсутні - оператор попросить надати їх лише один раз.
"Завчасно перепрошуємо за незручності й просимо поставитися до ситуації з розумінням", - додали в "Укрпошті".
"Чеки, які не потрібні, рекомендуємо утилізувати вдома", - порадили українцям.
Уточнюється, що "Укрпошта" (згідно із законодавством), зберігає всю інформацію про оплати в електронному вигляді.
"Робимо все можливе, щоб незручностей для вас було менше", - підсумували у компанії.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Укрпошта" змінює формат видачі посилок.
Крім того, ми пояснювали, як "Укрпошта" змінила тарифи в липні (що стало дешевшим, а за що треба доплатити).
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