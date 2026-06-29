"Укрпошта" змінює тарифи: що стане дешевшим, а за що доведеться доплатити
"Укрпошта" запроваджує низку важливих змін. Вже з 1 липня 2026 року тарифи для декого з клієнтів зменшаться, проте іншим за звичну послугу доведеться платити більше.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського у Facebook.
Головне:
- Скасування доплат: з 1 липня "Укрпошта" прибирає з тарифів додаткові 45 гривень за доставку в села, де є відділення чи точка присутності компанії (ціни будуть на рівні з міськими).
- Поштомати: доставка у поштомати "Укрпошти" також буде здійснюватись без жодних доплат.
- Рівні можливості: оновлення спрямоване на те, щоб клієнти в селах мали такий же доступ до послуг, як і мешканці міст.
- Кур'єрська доставка: вартість послуги зростає на 5 гривень через подорожчання пального, проте тариф залишається найнижчим на ринку - 50 гривень.
Для кого вартість доставки зменшується
"Укрпошта" зменшує тарифи на доставку в село - тепер жодних доплат", - розповів посадовець.
Він пояснив, що компанія прибирає доплату 45 гривень за доставку в села пересувними відділеннями "Укрпошти".
"Тепер швидко, без доплат - і в село, і в поштомат ("Укрпошти", звісно)", - зауважив Смілянський.
Вже з 1 липня, за його словами, доставка в села, де є "точка присутності "Укрпошти" - відділення або кімната в сільраді - буде без доплат.
"Тобто тариф буде таким самим, як і на доставку по місту", - констатував генеральний директор акціонерного товариства.
Він уточнив, що доставка в поштомати "Укрпошти" - також буде без доплат.
"Робимо все, щоб наші клієнти в селах мали такі самі можливості та послуги, як і мешканці міст", - наголосив Смілянський.
За яку послугу доведеться платити більше
Згідно з інформацією очільника "Укрпошти", на тлі зростання вартості пального компанія "збільшує тариф на кур'єрську доставку".
Смілянський уточнив, що вартість послуги зростає на 5 гривень (що "навіть не вартість цукерки").
"При цьому тариф у 50 гривень залишається найдоступнішим на ринку", - наголосив посадовець.
Він, за його словами, є однаковим:
- як для міста;
- так і для села.
Публікація генерального директора АТ "Укрпошта" (скриншот: facebook.com/igor.smelyansky)
"Дякуємо всім за довіру та чекаємо у наших відділеннях", - підсумував очільник компанії.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що поштомати "Укрпошти" з'явились у нових містах України (де саме та хто на черзі).
Крім того, ми пояснювали, як "Укрпошта" змінює формат видачі посилок у відділеннях.
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