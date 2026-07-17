В Україні запрацювали нові правила отримання банківських карток: що змінилося

В Україні набули чинності нові правила ідентифікації та верифікації клієнтів банків. Національний банк України дозволив використовувати додаткові способи підтвердження особи, зокрема за участю супроводжуючої особи або працівника банку, якщо клієнт фізично не може самостійно пред’явити документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк України .

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Нові правила діють з 17 липня.

Клієнт може пройти верифікацію за допомогою супроводжуючої чи довіреної особи.

Працівник банку також може допомогти пред’явити документи.

Згоду на фотофіксацію дозволили підтверджувати аудіо- чи відеозаписом.

Банки фінансової інклюзії отримали нові можливості залучати комерційних агентів.

Національний банк України оновив правила здійснення фінансового моніторингу банками, розширивши перелік способів ідентифікації та верифікації фізичних осіб. Відповідні зміни набули чинності в п’ятницю, 17 липня.

Нововведення покликані зробити банківські послуги доступнішими для людей, які через стан здоров’я або інші обставини не можуть самостійно пройти всі процедури верифікації.

Зокрема, тепер під час підтвердження особи клієнта оригінал документа може пред’явити супроводжуюча чи довірена особа, а також працівник банку, який проводить верифікацію, якщо сам клієнт фізично не може цього зробити.

Крім того, НБУ дозволив засвідчувати згоду клієнта на проведення фотофіксації за допомогою аудіо- або відеозапису, якщо людина не може поставити власноручний чи електронний підпис.

Також змінами передбачено нові можливості для банків фінансової інклюзії. Відтепер вони можуть залучати комерційних агентів для встановлення вигодоодержувача за фінансовою операцією, а також для проведення ідентифікації та верифікації клієнтів відповідно до вимог законодавства.

У Нацбанку зазначають, що оновлені правила враховують потреби клієнтів та сприятимуть розвитку фінансової інклюзії в Україні.

Нагадаємо, це рішення регулятора з’явилося після резонансного випадку у відділенні ПриватБанку, де ветерану війни з ампутаціями кінцівок відмовили у видачі нової банківської картки.