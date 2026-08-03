Новые правила с августа: "Укрпочта" начинает печатать на чеках данные клиентов

"Укрпочта" начинает печатать на бумажных чеках за коммунальные и другие платежи персональные данные плательщиков.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы акционерного общества в Facebook.
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Согласно официальному заявлению АО "Укрпочта", с 1 августа на бумажных чеках за коммунальные и другие платежи должны печататься персональные данные плательщика:
Отмечается, что такие изменения должны быть введены с учетом соответствующего требования Национального банка Украины.
"Эти требования установлены постановлениями Правления НБУ №163 от 29.07.2022 и №103 от 25.09.2018 (с последними изменениями) и соответствующих инструкций, утвержденных ими", - сообщили в "Укрпочте".
Теперь, по информации компании, печатать данные клиентов на бумажных чеках обязаны все поставщики финансовых услуг - и банки, и почтовые операторы.
"Укрпочта" категорически не согласна с этими требованиями, считая, что они противоречат международным стандартам защиты данных", - подчеркнули в пресс-службе компании.
Украинцам рассказали, что "уже обратились к НБУ, правительству, Верховной Раде и Уполномоченному по правам человека с предложением пересмотреть это решение".
"Однако пока оно действует, "Укрпочта" обязана его выполнять", - объяснили клиентам.
В компании сообщили, что "сделали все возможное, чтобы упростить этот процесс" для своих клиентов.
"Если вы уже предоставляли "Укрпочте" свой РНУКПН при получении социальных выплат, "Зимней поддержки", энергосберегающих ламп или других услуг, повторно сообщать его не нужно", - объяснили гражданам.
Если же данные человека в системе отсутствуют - оператор попросит предоставить их только один раз.
"Заранее приносим извинения за неудобства и просим отнестись к ситуации с пониманием", - добавили в "Укрпочте".
"Чеки, которые не нужны, рекомендуем утилизировать дома", - посоветовали украинцам.
Уточняется, что "Укрпочта" (согласно законодательству) хранит всю информацию об оплатах в электронном виде.
"Делаем все возможное, чтобы неудобств для вас было меньше", - подытожили в компании.
Напомним, ранее мы рассказывали, что "Укрпочта" меняет формат выдачи посылок.
Кроме того, мы объясняли, как "Укрпочта" изменила тарифы в июле (что стало дешевле, а за что нужно доплатить).
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