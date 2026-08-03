Новые правила с августа: "Укрпочта" начинает печатать на чеках данные клиентов

Главное: Новые правила с 1 августа : на бумажных чеках за платежи "Укрпочта" обязана печатать полное имя плательщика, его РНУКПН и полный номер банковской карты.

: на бумажных чеках за платежи "Укрпочта" обязана печатать полное имя плательщика, его РНУКПН и полный номер банковской карты. Требование НБУ : нововведение введено во исполнение постановлений Нацбанка для всех поставщиков финансовых услуг, в частности банков и почтовых операторов.

: нововведение введено во исполнение постановлений Нацбанка для всех поставщиков финансовых услуг, в частности банков и почтовых операторов. Позиция компании : "Укрпочта" не согласна с этими нормами и уже обратилась к властям с предложением пересмотреть решение, однако пока оно действует - обязана его выполнять.

: "Укрпочта" не согласна с этими нормами и уже обратилась к властям с предложением пересмотреть решение, однако пока оно действует - обязана его выполнять. Что стоит знать клиентам : повторно предоставлять налоговый номер нужно только тем, чьих данных нет в базе (если вы уже передавали его раньше, делать это снова не нужно).

: повторно предоставлять налоговый номер нужно только тем, чьих данных нет в базе (если вы уже передавали его раньше, делать это снова не нужно). Важный совет: чеки, которые людям не нужны, советуют утилизировать дома.

Почему на чеках должны быть персональные данные

Согласно официальному заявлению АО "Укрпочта", с 1 августа на бумажных чеках за коммунальные и другие платежи должны печататься персональные данные плательщика:

полное имя;

регестрационный номер учетной карточки плательщика налогов - РНУКПН (налоговый номер);

полный номер банковской карты (при оплате картой / пополнении).

Отмечается, что такие изменения должны быть введены с учетом соответствующего требования Национального банка Украины.

"Эти требования установлены постановлениями Правления НБУ №163 от 29.07.2022 и №103 от 25.09.2018 (с последними изменениями) и соответствующих инструкций, утвержденных ими", - сообщили в "Укрпочте".

Теперь, по информации компании, печатать данные клиентов на бумажных чеках обязаны все поставщики финансовых услуг - и банки, и почтовые операторы.

Читайте также: В Украине заработали новые правила получения банковских карточек: что изменилось

Позиция "Укрпочты" насчет таких изменений

"Укрпочта" категорически не согласна с этими требованиями, считая, что они противоречат международным стандартам защиты данных", - подчеркнули в пресс-службе компании.

Украинцам рассказали, что "уже обратились к НБУ, правительству, Верховной Раде и Уполномоченному по правам человека с предложением пересмотреть это решение".

"Однако пока оно действует, "Укрпочта" обязана его выполнять", - объяснили клиентам.

Официальное заявление АО "Укрпочта" (скриншот: facebook.com/ukrposhta)

Нужно ли предоставлять свои данные каждый раз

В компании сообщили, что "сделали все возможное, чтобы упростить этот процесс" для своих клиентов.

"Если вы уже предоставляли "Укрпочте" свой РНУКПН при получении социальных выплат, "Зимней поддержки", энергосберегающих ламп или других услуг, повторно сообщать его не нужно", - объяснили гражданам.

Если же данные человека в системе отсутствуют - оператор попросит предоставить их только один раз.

"Заранее приносим извинения за неудобства и просим отнестись к ситуации с пониманием", - добавили в "Укрпочте".

Что лучше делать с ненужными чеками

"Чеки, которые не нужны, рекомендуем утилизировать дома", - посоветовали украинцам.

Уточняется, что "Укрпочта" (согласно законодательству) хранит всю информацию об оплатах в электронном виде.

"Делаем все возможное, чтобы неудобств для вас было меньше", - подытожили в компании.