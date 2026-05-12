Нові правила перетину кордону: з 12 травня "єЧерга" анулює записи без страховки

11:11 12.05.2026 Вт
3 хв
Як працює нова система контролю на кордоні та що варто знати перевізникам?
aimg Тетяна Веремєєва
Нові правила перетину кордону: з 12 травня "єЧерга" анулює записи без страховки Фото: Черга на кордоні (facebook.com/zahidnuy kordon)
В Україні запрацював новий функціонал у системі "єЧерга" для перетину кордону. Відтепер сервіс автоматично перевірятиме наявність і чинність міжнародного страхового сертифіката "Зелена картка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Головне:

  • Дата старту: Новий функціонал у системі "єЧерга" офіційно запрацював із 12 травня 2026 року.
  • Автоматична перевірка: Система тепер самостійно перевіряє наявність та чинність міжнародного страхового сертифіката "Зелена картка" через базу МТСБУ.
  • Ризик скасування: Якщо на момент статусу "На в’їзд" до пункту пропуску у транспортного засобу не буде діючої страховки, система автоматично анулює запис у черзі.
  • Особистий кабінет: Статус страхування та термін дії договору тепер відображаються безпосередньо в особистому кабінеті водія в "єЧерзі".
  • Для кого це обов'язково: Наявність "Зеленої картки" є критичною для всього комерційного транспорту (автобусів та вантажівок), що виїжджає за межі України.
  • Попередження: Якщо страховка була оформлена напередодні і ще не набула чинності, запис у черзі залишиться активним, але до моменту прибуття на КПП поліс має стати чинним.

Що змінилося з 12 травня

Новий функціонал запрацював сьогодні, 12 травня 2026 року. Його реалізували у співпраці з Моторним (транспортним) страховим бюро України (МТСБУ).

Тепер під час бронювання місця в онлайн-черзі система автоматично перевірятиме наявність страхового сертифіката для транспортного засобу. Інформація про статус страхування відображатиметься в особистому кабінеті користувача.

Коли запис у черзі можуть скасувати

Як пояснили у Мінрозвитку, якщо на момент бронювання "Зелена картка" ще не набула чинності, наприклад через оформлення напередодні поїздки, запис у черзі залишатиметься активним до отримання статусу "На в’їзд" до пункту пропуску.

Втім, якщо на цей момент транспорт не матиме чинного страхового покриття, система автоматично скасує запис в онлайн-черзі.

У міністерстві зазначають, що нововведення має допомогти водіям уникати ситуацій, коли через неактивний страховий сертифікат їм відмовляють у перетині кордону вже безпосередньо на КПП.

Чому "Зелена картка" важлива

У Мінрозвитку нагадали, що наявність "Зеленої картки" є обов’язковою для всього комерційного транспорту, який виїжджає за кордон, зокрема для автобусів і вантажівок.

Відсутність чинного сертифіката може стати підставою для відмови у перетині кордону, а в разі ДТП за межами України - призвести до значних фінансових витрат.

Також водії зможуть бачити в особистому кабінеті строк дії страхового договору під час очікування в черзі. Це має допомогти вчасно подбати про продовження страхування, якщо поїздка за кордон затягнеться.

Раніше РБК-Україна розповідало, навіщо українським водіям потрібна "Зелена картка" для виїзду за кордон і як її оформити.

Також ми писали, що в Україні не штрафуватимуть водіїв автоматично за паперову автостраховку замість електронної. У МВС заявили, що для цього наразі немає ні законодавчих, ні технічних підстав. Водночас водіям нагадали, що поліс автоцивілки все одно є обов’язковим, а штраф за його відсутність можуть виписати під час перевірки поліцією.

Горіли дитсадок та залізниця, є поранені: усе про наслідки атаки РФ після "перемир'я"
