Нові правила перетину кордону: з 12 травня "єЧерга" анулює записи без страховки

В Україні запрацював новий функціонал у системі "єЧерга" для перетину кордону. Відтепер сервіс автоматично перевірятиме наявність і чинність міжнародного страхового сертифіката "Зелена картка".

Що змінилося з 12 травня

Новий функціонал запрацював сьогодні, 12 травня 2026 року. Його реалізували у співпраці з Моторним (транспортним) страховим бюро України (МТСБУ).

Тепер під час бронювання місця в онлайн-черзі система автоматично перевірятиме наявність страхового сертифіката для транспортного засобу. Інформація про статус страхування відображатиметься в особистому кабінеті користувача.

Коли запис у черзі можуть скасувати

Як пояснили у Мінрозвитку, якщо на момент бронювання "Зелена картка" ще не набула чинності, наприклад через оформлення напередодні поїздки, запис у черзі залишатиметься активним до отримання статусу "На в’їзд" до пункту пропуску.

Втім, якщо на цей момент транспорт не матиме чинного страхового покриття, система автоматично скасує запис в онлайн-черзі.

У міністерстві зазначають, що нововведення має допомогти водіям уникати ситуацій, коли через неактивний страховий сертифікат їм відмовляють у перетині кордону вже безпосередньо на КПП.

Чому "Зелена картка" важлива

У Мінрозвитку нагадали, що наявність "Зеленої картки" є обов’язковою для всього комерційного транспорту, який виїжджає за кордон, зокрема для автобусів і вантажівок.

Відсутність чинного сертифіката може стати підставою для відмови у перетині кордону, а в разі ДТП за межами України - призвести до значних фінансових витрат.

Також водії зможуть бачити в особистому кабінеті строк дії страхового договору під час очікування в черзі. Це має допомогти вчасно подбати про продовження страхування, якщо поїздка за кордон затягнеться.