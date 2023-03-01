Для всіх водіїв. Навіщо потрібна страховка при виїзді за кордон і що вона покриває

Для виїзду за кордон на своєму авто потрібна Зелена картка. Це міжнародна страховка на автомобіль: поліс цивільно-правової відповідальності водіїв. Такий документ обов'язково треба оформити, перш ніж виїжджати за кордон: це обов'язковий документ для всіх транспортних засобів з українською реєстрацією.

Як це зробити та які випадки покриває така страховка – TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на VisitUkraine.today.

Що покриває та як працює Зелена карта

Зелена карта захищає водіїв від непередбачених витрат під час поїздки, тож насамперед у страхуванні зацікавлений сам автовласник. Принцип, яким діє Зелена Карта, схожий з ОСАЦВ ("авцтоцивілка"), лише за кордоном. Зелена карта сертифікат страхує не майно її власника, а його відповідальність.

У разі аварії авто страховий поліс Зелена карта винуватця покриє збитки, завдані з його вини іншим учасникам ДТП. Витрати на лікування чи ремонт машини того, хто постраждав.

В яких країнах потрібна страховка на машину

Страховий поліс діє на території країн-членів системи "Зелена карта". Якщо ви купите або оформите онлайн такий вид страховки, то він діятиме у всіх цих державах.

Всього до списку входять 45 країн: Австрія, Азербайджан, Албанія, Бельгія, Болгарія, Боснія та Герцеговина, Великобританія, Греція (крім Афона), Данія (крім Гренландії та Фарерських островів), Естонія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія (крім Сеути) та Мелільї), Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди (крім Аруби, Карибських Нідерландів, Кюрасао, Сен-Мартен), Німеччина (крім Бюзінген-ам-Хохрайн) та Норвегія (крім Шпіцбергена та Ведмежого острова), Північна Македонія, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція (крім Заморського регіону), Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швейцарія, Швеція, зокрема, Марокко, Туніс та Іран.

Фото: Оперативно оформити Зелену карту можна онлайн (unsplash.com)

Як правило, така страховка є обов'язковим документом: без нього не можна пройти контроль на кордоні, і його перевірятимуть. Але під час дії військового стану в Україні таку норму скасували. Однак оформити страховку на машину перед виїздом за кордон все ж таки потрібно.

Якщо ви виїхали за кордон без страховки: наслідки

Якщо з якихось причин Зелену карту перед виїздом за кордон ви не оформили, ви можете зіткнутися з багатьма ризиками.

компенсація витрат після ДТП з власної кишені;

штрафи за відсутність поліса у розмірі від 1000 євро (перевірити його наявність чи відсутність у вас може місцева поліція);

депортація чи заборона у в'їзді до країни;

вилучення чи арешт транспортного засобу та інші наслідки.

Як оформити страховку та які документи потрібні

Зелену картку оформляють на конкретний автомобіль. У документах зазначають дані його власника чи будь-якого іншого страхувальника. Водночас дія поліса поширюється на будь-якого водія, який буде за кермом авто на законних підставах.

Щоб оформити страховку, потрібно надати:

паспорт та ідентифікаційний код заявника;

свідоцтво про реєстрацію автомобіля;

водійське посвідчення.

Зверніть увагу. Поліс страхування має бути дійсним протягом усього періоду перебування за кордоном, адже непередбачені випадки можуть статися у будь-який момент.

Що робити, якщо сталося ДТП за кордоном

Якщо власник машини чи водій потрапив у ДТП за кордоном, щоб покрити витрати, треба зробити кілька кроків. Зокрема:

оперативно зафіксувати місце дорожньо-транспортної пригоди;

викликати поліцію;

отримати від правоохоронців довідку про всі обставини ДТП;

віддати копію страхового сертифіката потерпілому;

протягом 15 днів повідомити свою страхову компанію про настання ДТП.

Оформити Зелену Карту необхідно у ліцензованого страховика. Найпростіше і в стислі терміни це можна зробити онлайн. Є багато компаній, які пропонують таку послугу.

Нагадаємо, ми писали, як заїхати до Польщі машиною з українською реєстрацією і що потрібно знати про місцеві штрафи.

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