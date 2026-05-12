Новые правила пересечения границы: с 12 мая "єЧерга" аннулирует записи без страховки

В Украине заработал новый функционал в системе "єЧерга" для пересечения границы. Отныне сервис автоматически будет проверять наличие и действие международного страхового сертификата "Зеленая карта".

Что изменилось с 12 мая

Новый функционал заработал сегодня, 12 мая 2026 года. Его реализовали в сотрудничестве с Моторным (транспортным) страховым бюро Украины (МТСБУ).

Теперь при бронировании места в онлайн-очереди система автоматически будет проверять наличие страхового сертификата для транспортного средства. Информация о статусе страхования будет отображаться в личном кабинете пользователя.

Когда запись в очереди могут отменить

Как пояснили в Минразвития, если на момент бронирования "Зеленая карта" еще не вступила в силу, например из-за оформления накануне поездки, запись в очереди будет оставаться активной до получения статуса "На въезд" в пункт пропуска.

Впрочем, если на этот момент транспорт не будет иметь действующего страхового покрытия, система автоматически отменит запись в онлайн-очереди.

В министерстве отмечают, что нововведение должно помочь водителям избегать ситуаций, когда из-за неактивного страхового сертификата им отказывают в пересечении границы уже непосредственно на КПП.

Почему "Зеленая карта" важна

В Минразвития напомнили, что наличие "Зеленой карты" является обязательным для всего коммерческого транспорта, который выезжает за границу, в том числе для автобусов и грузовиков.

Отсутствие действующего сертификата может стать основанием для отказа в пересечении границы, а в случае ДТП за пределами Украины - привести к значительным финансовым затратам.

Также водители смогут видеть в личном кабинете срок действия страхового договора во время ожидания в очереди. Это должно помочь вовремя позаботиться о продлении страхования, если поездка за границу затянется.