Нові послуги "в кишені" мільйонів українців: що з'явиться в "Дії" у 2026 році
Сьогодні на порталі "Дія" українцям доступні вже понад 160 різних послуг. У 2026 році планується запуск ще більшої кількості сервісів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію відповідальної за "Дію" заступниці міністра цифрової трансформації Валерії Коваль у Facebook.
Досягнення "Дії" за 2025 рік
Згідно з оприлюдненими підсумками, за 2025 рік у "Дії" додалось 2 мільйони користувачів.
"Цього року ми перейшли до глибших змін в екосистемі "Дії": більшої персоналізації та інтеграції держави в щоденні потреби людини", - зауважила Коваль.
Вона розповіла, що на порталі "Дія":
- 6,3+ млн кабінетів;
- 160+ послуг.
Тим часом "у кишені" 23,7 мільйона українців:
- 33 документи;
- понад 65 послуг.
"Ми максимально спростили взаємодію з бізнесом: з червня вже 100+ компаній приймають документи в цифрі, а люди поділилися копіями понад 4 мільйони разів", - розповіла заступниця міністра.
Популярнішою стає, за її словами, й "Дія.Картка" - нею користуються вже 2,5 млн людей.
"Інновації та ШІ "Дія.АІ" поступово забирає на себе рутину заповнення форм. Наш АІ-асистент вже отримав міжнародне визнання. Це підтверджує, що Україна - серед лідерів у впровадженні штучного інтелекту в держсекторі", - поділилась Коваль.
В цілому ж, згідно з її інформацією, "Дія" супроводжує кожного українця на всіх етапах життя:
- від онлайн-шлюбу до перших документів для малюка;
- від освітніх сертифікатів для дітей захисників та поселення в гуртожитки до заміни техпаспорта чи перереєстрації авто в кілька кліків.
"Важливу роль тут відіграють ЦНАПи, які перетворюють складні державні функції на зручний та інклюзивний сервіс", - додала експерт.
Що може з'явитись у "Дії" пізніше
"У 2026 році ми будемо лише збільшувати темпи", - наголосила Коваль.
Вона уточнила, що планується, зокрема, запровадження таких нововведень:
- європротокол;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків РНОКПП для дітей;
- перетин кордону через "Дію";
- нові сервіси для ветеранів та їхніх родин тощо.
Варто зауважити також, що у соціальній мережі Threads заступниця міністра цифрової трансформації виокремила такі топ послуг, які будуть з'являтися в "Дії" у 2026 році:
- європротокол;
- дозволи на зброю;
- eWallet;
- розлучення;
- відкриття рахунку ТОВ;
- нові гранти "єРобота";
- реєстрація громадських організацій (ГО);
- розширення послуг для Захисників та їхніх родин.
Публікація Коваль у Threads (скриншот: threads.com/@koval__valeriia)
"Роботи багато. Але команди "Дії" та Мінцифри продовжують працювати й тільки нарощувати темп", - наголосила Коваль.
Насамкінець вона подякувала всім колегам і партнерам за плідну співпрацю.
Публікація Коваль у Facebook (скриншот: facebook.com/tkach.valeriya)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Дія" почне попереджати українців про перегляд їхніх даних у реєстрах.
Крім того, ми пояснювали, як в Україні спростили отримання картки платника податків.
Читайте також, чи можливі вибори президента через "Дію" в Україні.