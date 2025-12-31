ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Нові послуги "в кишені" мільйонів українців: що з'явиться в "Дії" у 2026 році

Середа 31 грудня 2025 16:38
UA EN RU
Нові послуги "в кишені" мільйонів українців: що з'явиться в "Дії" у 2026 році У 2026 році в "Дії" з'явиться ще більше послуг для громадян (фото ілюстративне: diia.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні на порталі "Дія" українцям доступні вже понад 160 різних послуг. У 2026 році планується запуск ще більшої кількості сервісів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію відповідальної за "Дію" заступниці міністра цифрової трансформації Валерії Коваль у Facebook.

Досягнення "Дії" за 2025 рік

Згідно з оприлюдненими підсумками, за 2025 рік у "Дії" додалось 2 мільйони користувачів.

"Цього року ми перейшли до глибших змін в екосистемі "Дії": більшої персоналізації та інтеграції держави в щоденні потреби людини", - зауважила Коваль.

Вона розповіла, що на порталі "Дія":

  • 6,3+ млн кабінетів;
  • 160+ послуг.

Тим часом "у кишені" 23,7 мільйона українців:

  • 33 документи;
  • понад 65 послуг.

"Ми максимально спростили взаємодію з бізнесом: з червня вже 100+ компаній приймають документи в цифрі, а люди поділилися копіями понад 4 мільйони разів", - розповіла заступниця міністра.

Популярнішою стає, за її словами, й "Дія.Картка" - нею користуються вже 2,5 млн людей.

"Інновації та ШІ "Дія.АІ" поступово забирає на себе рутину заповнення форм. Наш АІ-асистент вже отримав міжнародне визнання. Це підтверджує, що Україна - серед лідерів у впровадженні штучного інтелекту в держсекторі", - поділилась Коваль.

В цілому ж, згідно з її інформацією, "Дія" супроводжує кожного українця на всіх етапах життя:

  • від онлайн-шлюбу до перших документів для малюка;
  • від освітніх сертифікатів для дітей захисників та поселення в гуртожитки до заміни техпаспорта чи перереєстрації авто в кілька кліків.

"Важливу роль тут відіграють ЦНАПи, які перетворюють складні державні функції на зручний та інклюзивний сервіс", - додала експерт.

Що може з'явитись у "Дії" пізніше

"У 2026 році ми будемо лише збільшувати темпи", - наголосила Коваль.

Вона уточнила, що планується, зокрема, запровадження таких нововведень:

  • європротокол;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків РНОКПП для дітей;
  • перетин кордону через "Дію";
  • нові сервіси для ветеранів та їхніх родин тощо.

Варто зауважити також, що у соціальній мережі Threads заступниця міністра цифрової трансформації виокремила такі топ послуг, які будуть з'являтися в "Дії" у 2026 році:

  • європротокол;
  • дозволи на зброю;
  • eWallet;
  • розлучення;
  • відкриття рахунку ТОВ;
  • нові гранти "єРобота";
  • реєстрація громадських організацій (ГО);
  • розширення послуг для Захисників та їхніх родин.

Нові послуги &quot;в кишені&quot; мільйонів українців: що з'явиться в &quot;Дії&quot; у 2026 роціПублікація Коваль у Threads (скриншот: threads.com/@koval__valeriia)

"Роботи багато. Але команди "Дії" та Мінцифри продовжують працювати й тільки нарощувати темп", - наголосила Коваль.

Насамкінець вона подякувала всім колегам і партнерам за плідну співпрацю.

Нові послуги &quot;в кишені&quot; мільйонів українців: що з'явиться в &quot;Дії&quot; у 2026 роціПублікація Коваль у Facebook (скриншот: facebook.com/tkach.valeriya)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Дія" почне попереджати українців про перегляд їхніх даних у реєстрах.

Крім того, ми пояснювали, як в Україні спростили отримання картки платника податків.

Читайте також, чи можливі вибори президента через "Дію" в Україні.

