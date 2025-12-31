ua en ru
В Україні спростили отримання картки платника податків: стане доступною через "Дію" і ЦНАП

Середа 31 грудня 2025 15:05
UA EN RU
В Україні спростили отримання картки платника податків: стане доступною через "Дію" і ЦНАП Картку платника податків можна буде оформити через "Дію" (фото: Вітлаій Носач/РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Уряд ухвалив постанову, яка спрощує процес отримання картки платника податків - одного з найзатребуваніших документів в Україні. Він необхідний при вступі до університету, відкритті банківського рахунку, працевлаштуванні та інших життєвих ситуаціях.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Facebook.

Онлайн і офлайн: як отримати документ

Згідно з постановою, уже незабаром оформити Картку платника податків можна буде:

  • онлайн - для дитини через додаток "Дія";
  • офлайн - у ЦНАПі.

Після оформлення документ завжди буде доступний у смартфоні. За потреби його можна роздрукувати або поділитися цифровим форматом.

Планують розширити послугу

Згодом уряд планує надати можливість замовляти електронну картку платника податків і для дорослих, а також оформляти її у разі втрати або пошкодження документу.

"Ця ініціатива робить важливий документ більш доступним для всіх українців і суттєво спрощує бюрократичні процеси", - повідомив міністр.

На зображенні може бути: телефон та текст «10:30 ull DO Картка податк.в платника РНОКПП Дίя Надия Володимиривна Дата 24.01.1980 народження: Картка платника податк.в y ДЁ та Ци»Картку платника податків можна буде оформити у "Дії" та ЦНАПі (фото: Михайло Федоров/Facebook)

Раніше ми писали про те, що застосунок "Дія" незабаром почне повідомляти українців про те, хто і з якою метою переглядав їхні дані в державних реєстрах. Нова функція працюватиме через підсистему моніторингу доступу до інформації в "Трембіті", запуск якої підтримано відповідною постановою уряду.

Читайте також про те, що проведення президентських виборів через застосунок "Дія" наразі не розглядається і жодної практичної роботи в цьому напрямку не ведеться. Для цього необхідні законодавчі зміни, рішення парламенту та Центральної виборчої комісії.

