В Україні спростили отримання картки платника податків: стане доступною через "Дію" і ЦНАП

Уряд ухвалив постанову, яка спрощує процес отримання картки платника податків - одного з найзатребуваніших документів в Україні. Він необхідний при вступі до університету, відкритті банківського рахунку, працевлаштуванні та інших життєвих ситуаціях.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Facebook .

Онлайн і офлайн: як отримати документ

Згідно з постановою, уже незабаром оформити Картку платника податків можна буде:

онлайн - для дитини через додаток "Дія";

офлайн - у ЦНАПі.

Після оформлення документ завжди буде доступний у смартфоні. За потреби його можна роздрукувати або поділитися цифровим форматом.

Планують розширити послугу

Згодом уряд планує надати можливість замовляти електронну картку платника податків і для дорослих, а також оформляти її у разі втрати або пошкодження документу.

"Ця ініціатива робить важливий документ більш доступним для всіх українців і суттєво спрощує бюрократичні процеси", - повідомив міністр.

Картку платника податків можна буде оформити у "Дії" та ЦНАПі (фото: Михайло Федоров/Facebook)