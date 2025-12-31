В Україні спростили отримання картки платника податків: стане доступною через "Дію" і ЦНАП
Уряд ухвалив постанову, яка спрощує процес отримання картки платника податків - одного з найзатребуваніших документів в Україні. Він необхідний при вступі до університету, відкритті банківського рахунку, працевлаштуванні та інших життєвих ситуаціях.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Facebook.
Онлайн і офлайн: як отримати документ
Згідно з постановою, уже незабаром оформити Картку платника податків можна буде:
- онлайн - для дитини через додаток "Дія";
- офлайн - у ЦНАПі.
Після оформлення документ завжди буде доступний у смартфоні. За потреби його можна роздрукувати або поділитися цифровим форматом.
Планують розширити послугу
Згодом уряд планує надати можливість замовляти електронну картку платника податків і для дорослих, а також оформляти її у разі втрати або пошкодження документу.
"Ця ініціатива робить важливий документ більш доступним для всіх українців і суттєво спрощує бюрократичні процеси", - повідомив міністр.
Картку платника податків можна буде оформити у "Дії" та ЦНАПі (фото: Михайло Федоров/Facebook)
