ua en ru
Пт, 03 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

"Дія" почне попереджати українців про перегляд їхніх даних у реєстрах

Київ, П'ятниця 03 жовтня 2025 19:17
UA EN RU
"Дія" почне попереджати українців про перегляд їхніх даних у реєстрах Ілюстративне фото: "Дія" повідомлятиме українців про перегляд їхніх даних у реєстрах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Застосунок "Дія" надсилатиме українцям повідомлення в разі, якщо їхні дані переглянуть у реєстрах. Також буде вказана причина перевірок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України в Telegram.

"Уже скоро запустимо повідомлення в "Дії", щоб ви бачили, хто і для чого переглядав інформацію в реєстрах. Уряд ухвалив постанову, що запускає підсистему моніторингу доступу до даних у "Трембіті", - ідеться в повідомленні відомства.

У Мінцифри наголосили, що це важливо, оскільки українці знатимуть, як держава працює з їхніми даними. Також це додатковий захист, бо кожен факт обміну фіксуватиметься в системі, тому унеможливлюються будь-які шахрайські схеми.

Як працюватиме нововведення

У відомстві навели приклад: коли українці оформляють послугу в державному органі і для цього потрібні особисті дані, співробітник робить запит до реєстру. Система "Трембіта" фіксує цей запит - у застосунку "Дія" надійде сповіщення з повною інформацією: хто зробив запит, коли і з якою метою.

Повідомлення про доступ до даних не надходитимуть у "Дію" у випадках, пов'язаних із розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим розслідуванням.

Аналогічна послуга вже працює в Естонії - Data Tracker. Про запуск послуги в Мінцифри пообіцяли повідомити окремо.

Мультишерінг у "Дії"

Нагадаємо, раніше РБК-Україна у прес-службі "Дії" повідомили, що мультишерінг - сервіс для одночасного обміну кількома документами - став дуже популярним серед українців.

За чотири місяці роботи таким сервісом скористалися вже понад 2 млн разів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія
Новини
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим