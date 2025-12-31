Новые услуги "в кармане" миллионов украинцев: что появится в "Дії" в 2026 году
Сегодня на портале "Дія" украинцам доступны уже более 160 различных услуг. В 2026 году планируется запуск еще большего количества сервисов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ответственной за "Дію" заместителя министра цифровой трансформации Валерии Коваль в Facebook.
Достижения "Дії" за 2025 год
Согласно обнародованным итогам, за 2025 год в "Дії" прибавилось 2 миллиона пользователей.
"В этом году мы перешли к более глубоким изменениям в экосистеме "Дії": большей персонализации и интеграции государства в ежедневные потребности человека", - отметила Коваль.
Она рассказала, что на портале "Дія":
- 6,3+ млн кабинетов;
- 160+ услуг.
Между тем "в кармане" 23,7 миллиона украинцев:
- 33 документа;
- более 65 услуг.
"Мы максимально упростили взаимодействие с бизнесом: с июня уже 100+ компаний принимают документы в цифре, а люди поделились копиями более 4 миллионов раз", - рассказала заместитель министра.
Популярнее становится, по ее словам, и "Дія.Картка" - ею пользуются уже 2,5 млн человек.
"Инновации и ИИ "Дія.АІ" постепенно забирает на себя рутину заполнения форм. Наш ИИ-ассистент уже получил международное признание. Это подтверждает, что Украина - среди лидеров во внедрении искусственного интеллекта в госсекторе", - поделилась Коваль.
В целом же, согласно ее информации, "Дія" сопровождает каждого украинца на всех этапах жизни:
- от онлайн-брака до первых документов для малыша;
- от образовательных сертификатов для детей защитников и поселения в общежития до замены техпаспорта или перерегистрации авто в несколько кликов.
"Важную роль здесь играют ЦНАПы, которые превращают сложные государственные функции в удобный и инклюзивный сервис", - добавила эксперт.
Что может появиться в "Дії" позже
"В 2026 году мы будем только увеличивать темпы", - подчеркнула Коваль.
Она уточнила, что планируется, в частности, введение таких новшеств:
- европротокол;
- регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов РНУКПН для детей;
- пересечение границы через "Дію";
- новые сервисы для ветеранов и их семей и т.п.
Стоит отметить также, что в социальной сети Threads заместитель министра цифровой трансформации выделила такие топ услуг, которые будут появляться в "Дії" в 2026 году:
- европротокол;
- разрешения на оружие;
- eWallet;
- развод;
- открытие счета ООО;
- новые гранты "єРобота";
- регистрация общественных организаций (ОО);
- расширение услуг для Защитников и их семей.
Публикация Коваль в Threads (скриншот: threads.com/@koval__valeriia)
"Работы много. Но команды "Дії" и Минцифры продолжают работать и только наращивать темп", - подчеркнула Коваль.
В завершение она поблагодарила всех коллег и партнеров за плодотворное сотрудничество.
Публикация Коваль в Facebook (скриншот: facebook.com/tkach.valeriya)
Напомним, ранее мы рассказывали, что "Дія" начнет предупреждать украинцев о просмотре их данных в реестрах.
Кроме того, мы объясняли, как в Украине упростили получение карточки налогоплательщика.
Читайте также, возможны ли выборы президента через "Дію" в Украине.