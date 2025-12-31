Новые услуги "в кармане" миллионов украинцев: что появится в "Дії" в 2026 году

Сегодня на портале "Дія" украинцам доступны уже более 160 различных услуг. В 2026 году планируется запуск еще большего количества сервисов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ответственной за "Дію" заместителя министра цифровой трансформации Валерии Коваль в Facebook.

Достижения "Дії" за 2025 год

Согласно обнародованным итогам, за 2025 год в "Дії" прибавилось 2 миллиона пользователей.

"В этом году мы перешли к более глубоким изменениям в экосистеме "Дії": большей персонализации и интеграции государства в ежедневные потребности человека", - отметила Коваль.

Она рассказала, что на портале "Дія":

6,3+ млн кабинетов;

160+ услуг.

Между тем "в кармане" 23,7 миллиона украинцев:

33 документа;

более 65 услуг.

"Мы максимально упростили взаимодействие с бизнесом: с июня уже 100+ компаний принимают документы в цифре, а люди поделились копиями более 4 миллионов раз", - рассказала заместитель министра.

Популярнее становится, по ее словам, и "Дія.Картка" - ею пользуются уже 2,5 млн человек.

"Инновации и ИИ "Дія.АІ" постепенно забирает на себя рутину заполнения форм. Наш ИИ-ассистент уже получил международное признание. Это подтверждает, что Украина - среди лидеров во внедрении искусственного интеллекта в госсекторе", - поделилась Коваль.

В целом же, согласно ее информации, "Дія" сопровождает каждого украинца на всех этапах жизни:

от онлайн-брака до первых документов для малыша;

от образовательных сертификатов для детей защитников и поселения в общежития до замены техпаспорта или перерегистрации авто в несколько кликов.

"Важную роль здесь играют ЦНАПы, которые превращают сложные государственные функции в удобный и инклюзивный сервис", - добавила эксперт.

Что может появиться в "Дії" позже

"В 2026 году мы будем только увеличивать темпы", - подчеркнула Коваль.

Она уточнила, что планируется, в частности, введение таких новшеств:

Стоит отметить также, что в социальной сети Threads заместитель министра цифровой трансформации выделила такие топ услуг, которые будут появляться в "Дії" в 2026 году:

европротокол;

разрешения на оружие;

eWallet;

развод;

открытие счета ООО;

новые гранты "єРобота";

регистрация общественных организаций (ОО);

расширение услуг для Защитников и их семей.

"Работы много. Но команды "Дії" и Минцифры продолжают работать и только наращивать темп", - подчеркнула Коваль.

В завершение она поблагодарила всех коллег и партнеров за плодотворное сотрудничество.

