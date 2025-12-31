ua en ru
Новые услуги "в кармане" миллионов украинцев: что появится в "Дії" в 2026 году

Среда 31 декабря 2025 16:38
UA EN RU
Новые услуги "в кармане" миллионов украинцев: что появится в "Дії" в 2026 году В 2026 году в "Дії" появится еще больше услуг для граждан (фото иллюстративное: diia.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня на портале "Дія" украинцам доступны уже более 160 различных услуг. В 2026 году планируется запуск еще большего количества сервисов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ответственной за "Дію" заместителя министра цифровой трансформации Валерии Коваль в Facebook.

Достижения "Дії" за 2025 год

Согласно обнародованным итогам, за 2025 год в "Дії" прибавилось 2 миллиона пользователей.

"В этом году мы перешли к более глубоким изменениям в экосистеме "Дії": большей персонализации и интеграции государства в ежедневные потребности человека", - отметила Коваль.

Она рассказала, что на портале "Дія":

  • 6,3+ млн кабинетов;
  • 160+ услуг.

Между тем "в кармане" 23,7 миллиона украинцев:

  • 33 документа;
  • более 65 услуг.

"Мы максимально упростили взаимодействие с бизнесом: с июня уже 100+ компаний принимают документы в цифре, а люди поделились копиями более 4 миллионов раз", - рассказала заместитель министра.

Популярнее становится, по ее словам, и "Дія.Картка" - ею пользуются уже 2,5 млн человек.

"Инновации и ИИ "Дія.АІ" постепенно забирает на себя рутину заполнения форм. Наш ИИ-ассистент уже получил международное признание. Это подтверждает, что Украина - среди лидеров во внедрении искусственного интеллекта в госсекторе", - поделилась Коваль.

В целом же, согласно ее информации, "Дія" сопровождает каждого украинца на всех этапах жизни:

  • от онлайн-брака до первых документов для малыша;
  • от образовательных сертификатов для детей защитников и поселения в общежития до замены техпаспорта или перерегистрации авто в несколько кликов.

"Важную роль здесь играют ЦНАПы, которые превращают сложные государственные функции в удобный и инклюзивный сервис", - добавила эксперт.

Что может появиться в "Дії" позже

"В 2026 году мы будем только увеличивать темпы", - подчеркнула Коваль.

Она уточнила, что планируется, в частности, введение таких новшеств:

  • европротокол;
  • регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов РНУКПН для детей;
  • пересечение границы через "Дію";
  • новые сервисы для ветеранов и их семей и т.п.

Стоит отметить также, что в социальной сети Threads заместитель министра цифровой трансформации выделила такие топ услуг, которые будут появляться в "Дії" в 2026 году:

  • европротокол;
  • разрешения на оружие;
  • eWallet;
  • развод;
  • открытие счета ООО;
  • новые гранты "єРобота";
  • регистрация общественных организаций (ОО);
  • расширение услуг для Защитников и их семей.

Новые услуги &quot;в кармане&quot; миллионов украинцев: что появится в &quot;Дії&quot; в 2026 годуПубликация Коваль в Threads (скриншот: threads.com/@koval__valeriia)

"Работы много. Но команды "Дії" и Минцифры продолжают работать и только наращивать темп", - подчеркнула Коваль.

В завершение она поблагодарила всех коллег и партнеров за плодотворное сотрудничество.

Новые услуги &quot;в кармане&quot; миллионов украинцев: что появится в &quot;Дії&quot; в 2026 годуПубликация Коваль в Facebook (скриншот: facebook.com/tkach.valeriya)

Напомним, ранее мы рассказывали, что "Дія" начнет предупреждать украинцев о просмотре их данных в реестрах.

Кроме того, мы объясняли, как в Украине упростили получение карточки налогоплательщика.

Читайте также, возможны ли выборы президента через "Дію" в Украине.

