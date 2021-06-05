Новая Windows, ОС от Huawei и миссии на Венеру. Главное из мира технологий

Американская компания Microsoft в июне представит новое поколение Windows , а китайская Huawei уже показала своего конкурента Android и iOS. Впервые за 30 лет NASA анонсировала сразу две миссии на Венеру.

Об этом и другом читайте в подборке главных новостей из мира технологий.

Microsoft представит новую Windows

Microsoft готовится в июне представить новое поколение операционной системы Windows. В широкую продажу программное обеспечение будет выпущено осенью. По данным инсайдеров, это поколение получит название Windows 11.

Новая Windows позиционируется как одно из "самых значительных" изменений этого десятилетия в сфере ОС для персональных компьютеров. ОС получит обновленный дизайн, будут предусмотрены дополнительные возможности для разработчиков в магазине приложений Microsoft Store и более простые способы взаимодействия пользователей.

Google Фото отменил безлимит

Сервис Google Фото с 1 июня изменил условия хранения снимков пользователей. Вместо безлимитного хранилища теперь для бесплатного хранения фото в высоком качестве в распоряжении будет всего 15 Гб.

За больший объем памяти придется заплатить по подписке Google One. С июня любые новые фото и видео, которые загружаются в Google Фото, будут зачисляться в бесплатные 15 ГБ. Загруженные до 1 июня 2021 года файлы не будут учитываться в лимитах и останутся бесплатными.

Huawei представил своего конкурента Android и iOS

Китайская компания Huawei презентовала свою операционную систему для смартфонов HarmonyOS 2.0. Разработчик заверяет, что она значительно более плавная, чем последней версии EMUI. А смартфон на новой ОС поддерживает изначальную скорость чтения/записи даже через 36 месяцев работы.

Открытые приложения в HarmonyOS продолжают работать в фоновом режиме, поэтому можно вернуться к любой задаче с того момента, на котором остановились. Сама система позволяет объединять отдельные гаджеты в одно целостное "Суперустройство", в котором пользователь получает максимальную выгоду от всех отдельных устройств.

Apple работает над новым iPad Pro и iPad mini

Американская компания Apple готовит к выпуску iPad Pro с беспроводной зарядкой. В дизайне ожидается отказ от алюминиевого корпуса в пользу стеклянных панелей. Это, в свою очередь, приблизит iPad к последним моделям iPhone. Планшет будет выпущен в 2022 году.

А уже в этом году ожидается старт продаж нового iPad mini без кнопки "Домой", но с узкими рамками.

Facebook все-таки попал под антимонопольное расследование

Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование против Facebook. В Брюсселе хотят проверить, нарушает ли социальная сеть европейские правила конкуренции на рынке тематической рекламы посредством службы онлайн-объявлений Facebook Marketplace.

По словам вице-президента ЕК Маргрет Вестагер, ежемесячно почти 3 млрд человек используют Facebook, а рекламу размещают почти 7 млн компаний. Это позволяет собирать огромный объем данных о поведении пользователей.

"Мы подробно рассмотрим, дают ли эти данные Facebook неоправданное конкурентное преимущество, в частности, в секторе тематических онлайн-объявлений, где люди покупают и продают товары каждый день, и где Facebook также конкурирует с компаниями, от которых он собирает данные", - отметила Вестагер.

NASA впервые за 30 лет отправит новые миссии на Венеру

NASA объявила о запуске двух новых миссий на Венеру. Миссия DAVINCI+ будет направлена на исследование благородных газов, химия и визуализацию Венеры в глубокой атмосфере. Вторая -VERITAS - заключается в исследовании геологической истории планеты.

На каждую миссию выделили около 500 млн долларов. Ожидается, что каждая из них будет запущена в период 2028-2030 годов. Отметим, последним орбитальным аппаратом NASA по Венере был "Магеллан" в 1990 году.

Украинский сервис "Дія" заинтересовал другие страны

Сервис государственных онлайн-услуг "Дія" заинтересовал другие страны. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, несколько стран уже заказывают концепт "Дії".

На ближайшие годы ожидается перевод всех государственных услуг в Украине в онлайн, которые будут доступны через портал и приложение для смартфона. Помимо всего прочего, это создаст основание для возможности проведения электронных выборов.

Европейская компания поможет запустить украинский спутник

Украина заключила контракт с европейской компанией ISILaunch для запуска спутника "Сич-2-30", уже проведен авансовый платеж. Запуск состоится с пусковой площадки компании SpaceX, на орбиту спутник выведет ракета Falcon-9.

У ISILaunch есть необходимое соглашение с компанией Илона Маска и она уполномочена продавать услуги по запуску спутников. Украинский аппарата отправится в космос в декабре 2021 или январе 2022 года.