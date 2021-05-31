Европейская компания ISILaunch поможет Украине запустить спутник "Сич-2-30"

Об этом сообщил вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на странице в Facebook .

Украина уже осуществила авансовый платеж за вывод спутника "Сич-2-30" на орбиту.

"Запуск спутника должен состояться с пусковой площадки компании SpaceX с помощью ракетоносителя Falcon-9. Именно ISILaunch имеет соответствующее соглашение с этой американской компанией, которой уполномоченное на продажу услуг по выводу сопутствующей полезной нагрузки на данном ракетоносителе и предоставление соответствующих инжиниринговых услуг и материальной части", - пояснил министр.

Уруский отметил, что запуск сателлита планируется осуществить в декабре 2021 года, но также зарезервирован январь 2022 года на случай, если в декабре запуск не состоится. Сейчас украинский спутник готовят к запуску.

"Запуск и использование данного спутника позволят решать множество актуальных задач социально-экономического, экологического, информационного, научного и образовательного характера, а также обеспечить реализацию интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны", - отметил он.