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Европейская компания ISILaunch поможет Украине запустить спутник "Сич-2-30"

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Украина, Понедельник 31 мая 2021 17:16
Европейская компания ISILaunch поможет Украине запустить спутник "Сич-2-30" Фото: спутник "Сич-2-30" (facebook.com/oleguruskyi)
Автор: Дмитрий Левицкий

Конструкторское бюро "Южное" заключило контракт с европейской компанией ISILaunch. Компания поможет предприятию вывести на орбиту украинский спутник "Сич-2-30".

Об этом сообщил вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на странице в Facebook.

Украина уже осуществила авансовый платеж за вывод спутника "Сич-2-30" на орбиту.

"Запуск спутника должен состояться с пусковой площадки компании SpaceX с помощью ракетоносителя Falcon-9. Именно ISILaunch имеет соответствующее соглашение с этой американской компанией, которой уполномоченное на продажу услуг по выводу сопутствующей полезной нагрузки на данном ракетоносителе и предоставление соответствующих инжиниринговых услуг и материальной части", - пояснил министр.

Уруский отметил, что запуск сателлита планируется осуществить в декабре 2021 года, но также зарезервирован январь 2022 года на случай, если в декабре запуск не состоится. Сейчас украинский спутник готовят к запуску.

"Запуск и использование данного спутника позволят решать множество актуальных задач социально-экономического, экологического, информационного, научного и образовательного характера, а также обеспечить реализацию интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны", - отметил он.

Напомним, как посчитали в Государственном космическом агентстве, запуск спутника "Сич-2-30" обойдется украинскому бюджету в 2 млн долларов. Больше об этом сателлите и его запуске читайте в материале "Украина в космосе. Что известно о запуске спутника "Сич" и при чем здесь Илон Маск".

Добавим, украинский Госкосмос в целом планирует вывести на орбиту 7 собственных спутников, а также создать космодром. Такая программа требует 15 миллиардов гривен на пять лет.

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