Google Фото отменил безлимит на хранение снимков в облаке

С 1 июня изменились условия хранения фото пользователей в сервисе Google Фото. В частности, вместо безлимитного хранилища для фото в высоком качестве в распоряжении будет всего 15 Гб.

Сообщается, что теперь за больший объем памяти для облачного хранения придется доплачивать. Теперь любые новые фото и видео, которые загружаются в Google Фото, будут зачисляться в бесплатные 15 ГБ, которые даются для каждого аккаунта записи Google. Загруженные файлы до 1 июня 2021 года не будут учитываться в лимитах и останутся бесплатными.

При этом появился бесплатный инструмент для управления квотой памяти хранилища для пользователей, которые хотят и в дальнейшем бесплатно пользоваться Google Фото. Этот инструмент отображает фото или видео, которые можно удалить - размытые, скриншоты и так далее.

Отметим, ранее пользователи могли хранить файлы в бесплатных 15 Гб, но при выгрузке фото происходило их сжатие, и они не учитывались в лимите.