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Google Фото отменил безлимит на хранение снимков в облаке

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Вторник 01 июня 2021 15:47
Google Фото отменил безлимит на хранение снимков в облаке Фото: компания Google изменила политику по хранению фото в облаке (Leon Neal/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

С 1 июня изменились условия хранения фото пользователей в сервисе Google Фото. В частности, вместо безлимитного хранилища для фото в высоком качестве в распоряжении будет всего 15 Гб.

Об этом пишет Business Insider.

Сообщается, что теперь за больший объем памяти для облачного хранения придется доплачивать. Теперь любые новые фото и видео, которые загружаются в Google Фото, будут зачисляться в бесплатные 15 ГБ, которые даются для каждого аккаунта записи Google. Загруженные файлы до 1 июня 2021 года не будут учитываться в лимитах и останутся бесплатными.

При этом появился бесплатный инструмент для управления квотой памяти хранилища для пользователей, которые хотят и в дальнейшем бесплатно пользоваться Google Фото. Этот инструмент отображает фото или видео, которые можно удалить - размытые, скриншоты и так далее.

Отметим, ранее пользователи могли хранить файлы в бесплатных 15 Гб, но при выгрузке фото происходило их сжатие, и они не учитывались в лимите.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина может ввести "налог на Google". РБК-Украина разбиралось, что предлагает законопроект.

Также сообщалось, что с 1 июня вступили новые правила YouTube, которые предполагают запрет на идентификацию людей и рекламу во всех видео.

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