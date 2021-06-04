Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Facebook
Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование против американской компании Facebook. Брюссель намерен проверить, нарушает ли Facebook европейские правила конкуренции на рынке тематической рекламы и посредством службы онлайн-объявлений Facebook Marketplace.
Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.
В ЕК отмечают, что ежемесячно Facebook используют почти 3 млрд человек, а рекламу в социальной сети размещают почти 7 млн компаний. Таким образом, компания собирает огромное количество данных о действиях пользователей в социальной сети.
"Мы подробно рассмотрим, дают ли эти данные Facebook неоправданное конкурентное преимущество, в частности, в секторе тематических онлайн-объявлений, где люди покупают и продают товары каждый день, и где Facebook также конкурирует с компаниями, от которых он собирает данные. В современной цифровой экономике данные не должны использоваться таким образом, чтобы искажать конкуренцию", - заявила вице-президент ЕК Маргрет Вестагер.
Напомним, ранее сообщалось, что антимонопольный комитет Италии оштрафовал Facebook на 7 млн евро за игнорирование решения о прекращении использования данных пользователей.
До этого ирландский и французский филиалы Google согласились выплатить Франции штраф в размере 1,1 млн евро. Причиной стало некорректное отображение рейтингов отелей в стране.