Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Facebook

Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование против американской компании Facebook . Брюссель намерен проверить, нарушает ли Facebook европейские правила конкуренции на рынке тематической рекламы и посредством службы онлайн-объявлений Facebook Marketplace.

В ЕК отмечают, что ежемесячно Facebook используют почти 3 млрд человек, а рекламу в социальной сети размещают почти 7 млн компаний. Таким образом, компания собирает огромное количество данных о действиях пользователей в социальной сети.

"Мы подробно рассмотрим, дают ли эти данные Facebook неоправданное конкурентное преимущество, в частности, в секторе тематических онлайн-объявлений, где люди покупают и продают товары каждый день, и где Facebook также конкурирует с компаниями, от которых он собирает данные. В современной цифровой экономике данные не должны использоваться таким образом, чтобы искажать конкуренцию", - заявила вице-президент ЕК Маргрет Вестагер.