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Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Facebook

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Брюссель, Пятница 04 июня 2021 13:33
Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Facebook Фото: против Facebook в ЕС началось расследование (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование против американской компании Facebook. Брюссель намерен проверить, нарушает ли Facebook европейские правила конкуренции на рынке тематической рекламы и посредством службы онлайн-объявлений Facebook Marketplace.

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

В ЕК отмечают, что ежемесячно Facebook используют почти 3 млрд человек, а рекламу в социальной сети размещают почти 7 млн компаний. Таким образом, компания собирает огромное количество данных о действиях пользователей в социальной сети.

"Мы подробно рассмотрим, дают ли эти данные Facebook неоправданное конкурентное преимущество, в частности, в секторе тематических онлайн-объявлений, где люди покупают и продают товары каждый день, и где Facebook также конкурирует с компаниями, от которых он собирает данные. В современной цифровой экономике данные не должны использоваться таким образом, чтобы искажать конкуренцию", - заявила вице-президент ЕК Маргрет Вестагер.

Напомним, ранее сообщалось, что антимонопольный комитет Италии оштрафовал Facebook на 7 млн евро за игнорирование решения о прекращении использования данных пользователей.

До этого ирландский и французский филиалы Google согласились выплатить Франции штраф в размере 1,1 млн евро. Причиной стало некорректное отображение рейтингов отелей в стране.

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