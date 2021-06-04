Apple разрабатывает новый iPad Pro, - Bloomberg
Американская компания Apple работает над новым iPad Pro с беспроводной зарядкой. Apple также занимается разработкой первого за шесть лет iPad mini, в котором полностью изменится дизайн.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Компания планирует выпустить новый iPad Pro в 2022 году, а iPad mini - в конце этого года.
Основное изменение дизайна iPad Pro - переход на стеклянную заднюю панель вместо нынешнего алюминиевого корпуса. В частности, стеклянная панель впервые обеспечит возможность беспроводной зарядки. Изменение материала задней крышки позволит приблизить iPad к iPhone, в которых Apple в последние годы перешла с алюминиевых на стеклянные задние панели.
Планируется, что обновленный iPad mini будет иметь более узкие границы экрана, а также будет удалена кнопка "Домой".
По словам собеседников издания, работа Apple над новым iPad Pro находится на ранней стадии, и планы компании могут измениться или быть отменены до запуска в следующем году.
Напомним, в апреле Apple представили новое поколение планшетов iPad Pro. В частности, планшеты имеют продвинутую матрицу и так же, как и новые iMac, построены на фирменном чипе M1.