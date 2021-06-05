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Нова Windows, ОС від Huawei та місії на Венеру. Головне зі світу технологій

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Субота 05 червня 2021 10:30
Нова Windows, ОС від Huawei та місії на Венеру. Головне зі світу технологій Фото: нова Windows буде вже в червні (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Американська компанія Microsoft в червні представить нове покоління Windows, а китайська Huawei вже показала свого конкурента Android та iOS. Вперше за 30 років NASA анонсувала відразу дві місії на Венеру.

Про це та інше читайте в добірці головних новин зі світу технологій.

Microsoft представить нову Windows

Microsoft готується в червні представити нове покоління операційної системи Windows. У широкий продаж програмне забезпечення буде випущено восени. За даними інсайдерів, це покоління отримає назву Windows 11.

Нова Windows позиціонується як одна з "найзначніших" змін цього десятиліття в сфері ОС для персональних комп'ютерів. ОС отримає оновлений дизайн, будуть передбачені додаткові можливості для розробників в магазині додатків Microsoft Store і більш прості способи взаємодії користувачів.

Google Фото скасував безліміт

Сервіс Google Фото з 1 червня змінив умови зберігання знімків користувачів. Замість безлімітного сховища тепер для безкоштовного зберігання фото у високій якості в розпорядженні буде всього 15 Гб.

За більший обсяг пам'яті доведеться заплатити за підпискою Google One. З червня будь-які нові фото і відео, які завантажуються в Google Фото, будуть зараховуватися в безкоштовні 15 ГБ. Завантажені до 1 червня 2021 року файли не будуть враховуватися в лімітах і залишаться безкоштовними.

Huawei представив свого конкурента Android і iOS

Китайська компанія Huawei презентувала свою операційну систему для смартфонів HarmonyOS 2.0. Розробник запевняє, що вона значно більш плавна за останню версію EMUI. А смартфон на новій ОС підтримує початкову швидкість читання/запису навіть через 36 місяців роботи.

Відкриті програми в HarmonyOS продовжують працювати у фоновому режимі, тому можна повернутися до будь-якого завдання з того моменту, на якому зупинилися. Сама система дозволяє об'єднати окремі гаджети в один цілісний "Суперпристрій", в якому користувач отримує максимальну вигоду від всіх окремих пристроїв.

Apple працює над новим iPad Pro і iPad mini

Американська компанія Apple готує до випуску iPad Pro з бездротовою зарядкою. У дизайні очікується відмова від алюмінієвого корпусу на користь скляних панелей. Це, в свою чергу, наблизить iPad до останніх моделей iPhone. Планшет буде випущений в 2022 році.

А вже в цьому році очікується старт продажів нового iPad mini без кнопки "Додому", але з вузькими рамками.

Facebook все-таки потрапив під антимонопольне розслідування

Європейська комісія розпочала офіційне антимонопольне розслідування проти Facebook. У Брюсселі хочуть перевірити, чи порушує соціальна мережа європейські правила конкуренції на ринку тематичної реклами за допомогою служби онлайн-оголошень Facebook Marketplace.

За словами віце-президента ЄК Маргрет Вестагер, щомісяця майже 3 млрд людей використовують Facebook, а рекламу розміщують майже 7 млн компаній. Це дозволяє збирати величезний обсяг даних про поведінку користувачів.

"Ми детально розглянемо, чи дають ці дані Facebook невиправдану конкурентну перевагу, зокрема, в секторі тематичних онлайн-оголошень, де люди купують і продають товари кожен день, і де Facebook також конкурує з компаніями, від яких він збирає дані", - зазначила Вестагер.

NASA вперше за 30 років відправить нові місії на Венеру

NASA оголосила про запуск двох нових місій на Венеру. Місія DAVINCI + буде спрямована на дослідження благородних газів, хімія і візуалізацію Венери в глибокій атмосфері. Інша - VERITAS - полягає в дослідженні геологічної історії планети.

На кожну місію виділили близько 500 млн доларів. Очікується, що кожна з них буде запущена в період 2028-2030 років. Зазначимо, останнім орбітальним апаратом NASA по Венері був "Магеллан" в 1990 році.

Український сервіс "Дія" зацікавив інші країни

Сервіс державних онлайн-послуг "Дія " зацікавив інші країни. Як заявив президент України Володимир Зеленський, кілька країн вже замовляють концепт "Дії".

На найближчі роки очікується переведення всіх державних послуг в Україні в онлайн, які будуть доступні через портал і додаток для смартфона. Крім усього іншого, це створить підставу для можливості проведення електронних виборів.

Європейська компанія допоможе запустити український супутник

Україна уклала контракт з європейською компанією ISILaunch для запуску супутника "Січ-2-30", вже проведено авансовий платіж. Запуск відбудеться з пускового майданчика компанії SpaceX, на орбіту супутник виведе ракета Falcon-9.

У ISILaunch є необхідна угода з компанією Ілона Маска і вона уповноважена продавати послуги з запуску супутників. Український апарат відправиться в космос в грудні 2021 або січні 2022 року.

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