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Huawei презентовал свою ОС для смартфонов и других гаджетов

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Среда 02 июня 2021 16:14
Huawei презентовал свою ОС для смартфонов и других гаджетов Фото: Huawei показал своего конкурента Android (скриншот с транляции)
Автор: РБК-Украина

Китайская компания Huawei презентовала свою операционную систему для смартфонов и других гаджетов. Продукт под названием HarmonyOS 2.0 позиционируется как конкурент iOS и Android.

Презентация прошла на YouTube-канале Huawei.

Отметим, первая версия HarmonyOS использовалась в умных телевизорах и гаджетах-аксессуарах. Она была представлена в августе 2019 года. Тогда компания прогнозировала, что к концу 2021 года количество устройств, оснащенных этой системой, достигнет 300 млн.

С релизом HarmonyOS 2.0 приложения для Android, которые ранее работали на оболочке EMUI 11, будут доступны и на новой операционной системе. Кроме того, на новой ОС есть свои эксклюзивные приложения. Также китайская ОС предлагает большее разнообразие жестов, чем Android.

Напомним, в прошлом году Федеральная комиссия по связи США объявила китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозами национальной безопасности. Также были введены санкции, в результате которых гаджеты от Huawei перестали поддерживать бесконтактную оплату Google Pay.

Страны Запада обвиняют компанию в работе на разведку Китая.

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