Huawei презентовал свою ОС для смартфонов и других гаджетов

Китайская компания Huawei презентовала свою операционную систему для смартфонов и других гаджетов. Продукт под названием HarmonyOS 2.0 позиционируется как конкурент iOS и Android.

Отметим, первая версия HarmonyOS использовалась в умных телевизорах и гаджетах-аксессуарах. Она была представлена в августе 2019 года. Тогда компания прогнозировала, что к концу 2021 года количество устройств, оснащенных этой системой, достигнет 300 млн.

С релизом HarmonyOS 2.0 приложения для Android, которые ранее работали на оболочке EMUI 11, будут доступны и на новой операционной системе. Кроме того, на новой ОС есть свои эксклюзивные приложения. Также китайская ОС предлагает большее разнообразие жестов, чем Android.