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Microsoft представит новое поколение Windows 24 июня

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Среда 02 июня 2021 21:18
Microsoft представит новое поколение Windows 24 июня Фото: Microsoft представит новое поколение Windows 24 июня (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

24 июня компания Microsoft представит новую версию программного обеспечения Windows. Ожидается, что программное обеспечение будет выпущено в широкую продажу осенью.

Об этом сообщает Bloomberg.

Новое программное обеспечение представляет собой одно из "самых значительных" изменений этого десятилетия в сфере ОС для персональных компьютеров.

В операционной системе будет обновлен дизайн, будут предусмотрены дополнительные возможности для разработчиков в магазине приложений Microsoft Store и более простые способы взаимодействия пользователей.

Программное обеспечение будет распространено среди так называемых "инсайдеров Windows", которые подпишутся на тестирование новых продуктов после мероприятия.

Напомним, Microsoft с 15 июня 2022 года прекратит поддержку своего браузера Internet Explorer.

Кроме того, Белый дом изучает возможность создания координационной кибергруппы для оценки масштаба и опасности атаки на сервера компании Microsoft.

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