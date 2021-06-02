Microsoft представит новое поколение Windows 24 июня
24 июня компания Microsoft представит новую версию программного обеспечения Windows. Ожидается, что программное обеспечение будет выпущено в широкую продажу осенью.
Об этом сообщает Bloomberg.
Новое программное обеспечение представляет собой одно из "самых значительных" изменений этого десятилетия в сфере ОС для персональных компьютеров.
В операционной системе будет обновлен дизайн, будут предусмотрены дополнительные возможности для разработчиков в магазине приложений Microsoft Store и более простые способы взаимодействия пользователей.
Программное обеспечение будет распространено среди так называемых "инсайдеров Windows", которые подпишутся на тестирование новых продуктов после мероприятия.
Напомним, Microsoft с 15 июня 2022 года прекратит поддержку своего браузера Internet Explorer.
Кроме того, Белый дом изучает возможность создания координационной кибергруппы для оценки масштаба и опасности атаки на сервера компании Microsoft.