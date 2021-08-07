Новая функция TikTok и симфония звезд от NASA. Главное из мира технологий

Apple будет проверять фотографии и сообщения пользователей iOS и iPadOS

Американская компания Apple подтвердила информацию о том, что вскоре введут новые приложения криптографии, которые будут постоянно проверять фотографии и сообщения пользователей операционных систем iOS и iPadOS на наличие материалов по насилию над детьми.

Автоматическая система будет предупреждать специальную команду специалистов о подозрительном контенте в устройстве пользователя. После очередной проверки запрещенного материала экспертами, последние свяжутся с правоохранительными органами, чтобы сообщить им об этом.

Также приложения будут предупреждать несовершеннолетних пользователей устройств Apple и их родителей о получении и отправке фотографий, а также сообщений сексуального характера.

Сири тоже не осталась в стороне. Голосовой помощник будет предупреждать пользователей, при их попытке найти в интернете темы, которые тесно связаны с материалами о сексуальном насилии над детьми.

Марсоход Curiosity отпраздновал девятую годовщину приземления на Красную планету

В течение 254 дней космического путешествия, 6 августа 2012 года марсоход Curiosity приземлился на поверхность Красной планеты. В течение девяти лет добросовестной работы аппарат изрядно помог ученым расширить свое представление относительно планеты.

Чем именно отличился Curiosity во время пребывания на Марсе:

Марсоход обнаружил факт того, что в кратере Гейла когда-то существовала система озер, которая, возможно, поддерживала жизнь в течение долгого времени;

Curiosity узнал, что на Марсе когда-то был теплый и влажный климат, однако позже на смену им пришли холод и лед.

Аппарат исследовал множество органических химических веществ. Некоторые из них содержали в себе углерод.

На Красной планете марсоход обнаружил метан, однако источник газа пока не исследован до конца.

Астронавт МКС показал момент сгорания российского модуля "Пирс"

Французский астронавт Тома Песке, который сегодня находится на Международной космической станции, обнародовал видеоролик на котором хорошо виден момент вхождения российского модуля "Пирс" в атмосферу Земли.

Вследствие температуры, которая достигает 1600 градусов, аппарат разлетелся на куски и превратился в огненный шар.

Песке предупредил о том, что не стоит путать падающую звезду с орбитальным мусором во время загадывания желаний.

SpaceX завершает строительство сверхтяжелой ракеты Starship

Компания Илона Маска успешно соединила космический корабль Starship и степень Super Heavy. Ракету планировали соединить еще вчера, впрочем сильный ветер несколько испортил планы компании.

Также предприниматель поделился кадрами результата добросовестных стараний SpaceX на которых можно увидеть впечатляющие размеры ракеты, которую компания планирует использовать для транспортировки людей на Марс.

Отметим, что Илон Маск размышляет над тем, чтобы строить Starship в нескольких конфигурациях. РБК-Украина раскрывало особенности каждой из них, а также рассказывало о структуре первой и второй ступеней ракеты.

Искусственный интеллект Пентагона научился предсказывать события в будущем

Пентагон научил систему GIDE фиксировать и анализировать ситуацию за короткий промежуток времени. Соединенные Штаты Америки планируют использовать искусственный интеллект для предупредительных шагов во время, например, военных операций.

Несмотря на то, что GIDE не является инновационной технологией, Америка стала первой страной, которая будет использовать искусственный интеллект в вышеупомянутых целях. Уже в ближайшее время США начнут практическое использование системы.

TikTok начинает тестирование функции Stories

Соцмедийное приложение TikTok объявило о начале тестирование новой функции Stories, которая сегодня доступна только для ограниченного круга пользователей.

Как в Facebook и Instagram, пользователи смогут реагировать и оставлять комментарии под историями других людей. Компания ByteDance убеждена в том, что новая функция поможет творческим личностям расширить свои возможности и реализовать еще больше интересных идей.

Google презентовала флагманскую линейку Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Без никаких предупреждений о анонсе, Google презентовала флагман Pixel 6 и его старшую модель Pixel 6 Pro. Чтобы расположить сенсоры и объективы более органично, компания приняла решение кардинально изменить дизайн новых смартфонов.

Pixel 6, со своей стороны, оснащен 6,4-дюймовым дисплеем, который работает на частоте 90 Гц и широкоугольным модулем. Его старшая модель, то есть Pixel 6 Pro, получила несколько больший экран - 6,7-дюймовый изогнутый дисплей с тактовой частотой 120 Гц.

Больше подробностей Google раскроет во время октябрьской презентации.

YouTube начал тестирование подписки Premium Lite

Видеохостинг YouTube заявил о начале тестирования самой дешевой подписки Premium Lite для пользователей платформы из Северной Европы и Бенилюкса.

Несмотря на то, что возможности Lite меньше Premium варианта, однако его цена на 40% ниже цены стандартной подписки.

Компания обещает следить за предложениями и отзывами пользователей, в связи с чем есть большая вероятность того, что YouTube может несколько расширить функции Premium Lite. Сегодня же она предполагает лишь отсутствие рекламы во время просмотра видеороликов.

Телескоп NASA записал звук пульсации красных гигантов

Ученые NASA обнародовали аудиозапись на которой слышны колебания поверхности красных гигантов.

Отметим, что красные гиганты - это невероятно огромные по размеру холодные звезды, которые находятся на последних стадиях своей эволюции и объемы которых в сотни раз больше объема нашего Солнца.

В момент превращения звезды в красного гиганта - ее газовая оболочка начинает пульсировать. Именно этот звук удалось записать телескопу TESS, который на сегодня исследовал 75% небесной сферы.

Ученые NASA шутят о том, что телескоп достал им несколько билетов на концерт красных гигантов.