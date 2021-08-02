ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дешевле на 40%: Youtube начал тестирование новой подписки Premium Lite

Новина українською →
США , Понедельник 02 августа 2021 16:43
Дешевле на 40%: Youtube начал тестирование новой подписки Premium Lite Фото: Youtube начал тестирование нейдешевшей подписки Premium Lite (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Видеохостинг YouTube заявил о начале массового тестирования подписки Premium Lite. Сейчас она доступна для пользователей платформы, проживающих на территории Северной Европы и Бенилюкса, кроме Исландии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Какие функции предлагает YouTube Premium:

  • Отсутствие рекламы;
  • Фоновое воспроизведение видеороликов;
  • Загрузка видеороликов;
  • Услуги сервиса YouTube Music;
  • Фоновое воспроизведение музыки сервиса YouTube Music;
  • Загрузка музыки сервиса YouTube Music.

Какие функции предлагает YouTube Premium Lite:

  • Отсутствие рекламы во время просмотра видеороликов;
  • Цена подписки будет на 40% ниже за YouTube Premium.

В компании отметили, что есть большая вероятность добавления новых функции, впрочем это будет зависеть от предложений и отзывов пользователей.

Читайте РБК-Украина в Google News
YouTube
NEWS
Возвращение спецпропусков на транспорт Киева: когда можно подать заявку на получение документа
Возвращение спецпропусков на транспорт Киева: когда можно подать заявку на получение документа
DAILY
Новая волна. Грозит ли Украине всплеск эпидемии коронавируса из-за штамма "Дельта"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Новая волна. Грозит ли Украине всплеск эпидемии коронавируса из-за штамма "Дельта"