По пятам за Instagram: TikTok вводит фунцию Stories
Китайское соцмедийное приложение TikTok заявило о начале тестирования функции Stories. Дата публичного запуска пока неизвестна.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.
Новая функция TikTok почти идентична функциям Stories других социальных сетей, таких как, например, Instagram, Facebook и так далее.
Известно, что пользователи смогут реагировать на истории других людей и оставлять комментарии.
Introducing TikTok Stories— Matt Navarra (@MattNavarra) August 4, 2021
Plot twist!
h/t @amanfirdaus pic.twitter.com/gvQMzixYtS
В компании отмечают, что они добавили TikTok Stories для того, чтобы расширить взаимодействие между пользователями и предоставить возможность создателям контента реализовывать новые идеи благодаря функции.
В соцсети так и не рассказали когда именно функция Stories станет доступной для всех пользователей в приложении.