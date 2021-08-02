ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Google презентовал флагманы Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Новина українською →
США , Понедельник 02 августа 2021 22:19
Google презентовал флагманы Pixel 6 и Pixel 6 Pro Фото: Google раскрыла дизайн и некоторые характеристики Pixel 6 и Pixel 6 Pro (blog.google)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня Google, неожиданно для всех, презентовал новый флагманский смартфон Pixel 6 и его старшую модель Pixel 6 Pro. Компания продемонстрировала дизайн телефона и поделилась некоторыми его характеристиками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог Google.

Среди внешних особенностей нового флагмана можно отметить его новый дизайн, а именно комбинированную расцветку и камеру, которая расположенна горизонтально на всю ширину корпуса. Компания отмечает, что таким образом им удалось разместить улучшенные сенсоры и объективы более органично.

Google презентовал флагманы Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Стоит отметить, что большую часть ключевых характеристик Pixel 6 и Pixel 6 Pro, Google, вероятнее всего, планирует раскрыть уже во время традиционной октябрьской презентации.

  • Pixel 6 Pro, со своей стороны, выделяется дополнительным перископическим телеобъективом и 6,7-дюймовым изогнутым дисплеем, который работает на частоте 120 Гц;
  • Pixel 6 оснащен 6,4-дюймовым плоским дисплеем, который работает на частоте 90 Гц и широкоугольным модулем с увеличенной диафрагмой.

Согласно фотографиям, Google решила расположить сканер отпечатков пальцев под поверхность экрана, как в модели Pixel 6, так и в Pixel 6 Pro.

Google презентовал флагманы Pixel 6 и Pixel 6 ProФото: Google раскрыла дизайн и некоторые характеристики Pixel 6 и Pixel 6 Pro (blog.google)

Читайте РБК-Украина в Google News
Google смартфон флагман телефон
NEWS
Киев готовится к худшему сценарию из-за COVID. Рубан рассказал, как можно избежать "красной зоны"
Киев готовится к худшему сценарию из-за COVID. Рубан рассказал, как можно избежать "красной зоны"
DAILY
Новая волна. Грозит ли Украине всплеск эпидемии коронавируса из-за штамма "Дельта"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Новая волна. Грозит ли Украине всплеск эпидемии коронавируса из-за штамма "Дельта"